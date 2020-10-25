ВИДЕО. Знай наших. Украинец сделал хет-трик за 10 минут, выйдя на замену

Андрей Близниченко словил свою игру

  • 25.10.2020 12:45
  • 3200 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Знай наших. Украинец сделал хет-трик за 10 минут, выйдя на замену
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В 16-м туре чемпионата Молдавии по футболу «Шериф» ообыграл «Флорешты» - 5:0. Украинский полузащитник Андрей Близниченко очень удачно вышел на замену. 26-летний украинец появился на поле на 61-й минуте поединка и смог записать на свой счет хет-трик спустя 15 минут после выхода на поле. 

Победная серия в 15 матчей – очередной рекорд «Шерифа» в национальном дивизионе. В турнирной таблице Шериф идёт с отрывом от оргеевского «Милсами» на 12 очков.

ФК «Шериф» - ФК «Флорешты» 5:0
Голы: 1:0 - 10. Ф. Кастанеда, 32, 2:0 - 17. Д. Коловос, 54, 3:0 - 7. А. Близниченко, 66, 4:0 - 7. А. Близниченко, 70, 5:0 - 7. А. Близниченко, 76

Голы Близниченко, начиная с 4:14

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Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Arthur Oliynyk
      Arthur Oliynyk, 25.10.2020 13:17
    -1
    В зборную))))
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 25.10.2020 13:10
    +2
    Красавчик!!!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 25.10.2020 13:10
    +2
    Красавчик!!!
    Ссылка
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