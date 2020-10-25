Юрий КРАВЧУК: «Нам залетает что-то феерическое»

Футболист «Львова» Юрий Кравчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:3).
«Проиграли, снова проиграли. На тренировках все делаем правильно, слушаем тренера. Выходим на игру, вроде стараемся, а нам залетает что-то феерическое.
Посмотрите на голы! Что первый, что второй... Ну что это? Не знаю! Работаем дальше», — отметил Юрий.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.