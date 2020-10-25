Юрий КРАВЧУК: «Нам залетает что-то феерическое»

Футболист «Львова» Юрий Кравчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:3).

«Проиграли, снова проиграли. На тренировках все делаем правильно, слушаем тренера. Выходим на игру, вроде стараемся, а нам залетает что-то феерическое.

Посмотрите на голы! Что первый, что второй... Ну что это? Не знаю! Работаем дальше», — отметил Юрий.