Обнародована символическая сборная Кубка Украины от SofaScore

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную Кубка Украины.

Вратарь: Дмитрий Ризын (Шахте)

Дмитрий Ризын (Шахте) Защита: Ян Морговский (Буковина), Юрий Кравчук (Виктория), Максиму Безуглый 9Буковина), Максим Сасвский (Виктория), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Ян Морговский (Буковина), Юрий Кравчук (Виктория), Максиму Безуглый 9Буковина), Максим Сасвский (Виктория), Винисиус Тобиас (Шахтер) Полузащита: Кевин (Шахтер), Марлон Гомес (Шахтер), Иван Тищенко (Буковина), Назар Волошин (Динамо)

Кевин (Шахтер), Марлон Гомес (Шахтер), Иван Тищенко (Буковина), Назар Волошин (Динамо) Нападающий: Богдан Бойчук (Буковина)

Самую высокую оценку в 7.8 баллов получил Винисиус Тобиас.

Ранее сообщалось о том, что Бывший голкипер «Динамо» раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины.