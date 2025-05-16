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Кубок Украины
16 мая 2025, 19:22 |
330
0

Обнародована символическая сборная Кубка Украины от SofaScore

Самую высокую оценку получил Винисиус Тобиас

16 мая 2025, 19:22 |
330
0
Обнародована символическая сборная Кубка Украины от SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную Кубка Украины.

  • Вратарь: Дмитрий Ризын (Шахте)
  • Защита: Ян Морговский (Буковина), Юрий Кравчук (Виктория), Максиму Безуглый 9Буковина), Максим Сасвский (Виктория), Винисиус Тобиас (Шахтер)
  • Полузащита: Кевин (Шахтер), Марлон Гомес (Шахтер), Иван Тищенко (Буковина), Назар Волошин (Динамо)
  • Нападающий: Богдан Бойчук (Буковина)

Самую высокую оценку в 7.8 баллов получил Винисиус Тобиас.

Ранее сообщалось о том, что Бывший голкипер «Динамо» раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины.

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Буковина Черновцы Динамо Киев Шахтер Донецк символическая сборная SofaScore оценки Дмитрий Ризнык Ян Морговский Виктория Сумы Юрий Кравчук Винисиус Тобиас Кевин (Шахтер) Марлон Гомес Иван Тищенко Назар Волошин Богдан Бойчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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