Кубок Украины16 мая 2025, 19:22 |
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Обнародована символическая сборная Кубка Украины от SofaScore
Самую высокую оценку получил Винисиус Тобиас
16 мая 2025, 19:22 |
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Статистический портал SofaScore опубликовал символическую сборную Кубка Украины.
- Вратарь: Дмитрий Ризын (Шахте)
- Защита: Ян Морговский (Буковина), Юрий Кравчук (Виктория), Максиму Безуглый 9Буковина), Максим Сасвский (Виктория), Винисиус Тобиас (Шахтер)
- Полузащита: Кевин (Шахтер), Марлон Гомес (Шахтер), Иван Тищенко (Буковина), Назар Волошин (Динамо)
- Нападающий: Богдан Бойчук (Буковина)
Самую высокую оценку в 7.8 баллов получил Винисиус Тобиас.
Ранее сообщалось о том, что Бывший голкипер «Динамо» раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины.
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