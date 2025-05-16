Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины

14 мая в финале Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший голкипер столичного клуба, а ныне тренер Илья Близнюк оценил действия первого номера «бело-синих» Руслана Нещерета в этом противостоянии:

«Когда «Динамо» забивало гол, то появилась проблема «Шахтера» в опорной зоне, где образовалась огромная дыра, куда в гордом одиночестве ворвался Ярмоленко, и беспрепятственно пробил. Во втором тайме многое решили замены на 60-й минуте у «Шахтера». Авантюрная игра Шапаренко, передержавшего мяч, привела к контратаке с последующим взятием ворот.

В пропущенном мяче можно предъявить претензии к голкиперу киевского клуба Нещерету. Он не вышел на передачу, как следствие – гол забили из зоны вратаря. Не зря Попов высказывал ему претензии.

Точно такой же момент в конце матча мог привести к голу в ворота «Динамо». Снова Нещерет не вышел на перехват, хорошо, что Попов оттеснил корпусом нападающего», – считает Близнюк.