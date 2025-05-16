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Кубок Украины
16 мая 2025, 11:55 |
1908
0

Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины

Илья Близнюк оценил действия первого номера «бело-синих» в матче с «Шахтером»

16 мая 2025, 11:55 |
1908
0
Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

14 мая в финале Кубка Украины встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Команды не сумели определить победителя в основное и дополнительное время (1:1), поэтому судьба противостояния решалась в серии пенальти, где точнее были подопечные Пушича (6:5).

Бывший голкипер столичного клуба, а ныне тренер Илья Близнюк оценил действия первого номера «бело-синих» Руслана Нещерета в этом противостоянии:

«Когда «Динамо» забивало гол, то появилась проблема «Шахтера» в опорной зоне, где образовалась огромная дыра, куда в гордом одиночестве ворвался Ярмоленко, и беспрепятственно пробил. Во втором тайме многое решили замены на 60-й минуте у «Шахтера». Авантюрная игра Шапаренко, передержавшего мяч, привела к контратаке с последующим взятием ворот.

В пропущенном мяче можно предъявить претензии к голкиперу киевского клуба Нещерету. Он не вышел на передачу, как следствие – гол забили из зоны вратаря. Не зря Попов высказывал ему претензии.

Точно такой же момент в конце матча мог привести к голу в ворота «Динамо». Снова Нещерет не вышел на перехват, хорошо, что Попов оттеснил корпусом нападающего», – считает Близнюк.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Илья Близнюк Руслан Нещерет
Николай Титюк Источник: UA-Football
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