В поединке 5-го тура чемпионата Италии миланский «Интер», который в ближайший вторник станет соперником донецкого «Шахтера», обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Д`Амбросио (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.