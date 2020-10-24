ВИДЕО. Дженоа - Интер - 0:2. Лукаку и Д'Амброзио забивают перед Шахтером

В 5-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу в матче с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Интер соперник донецкого Шахтера по Лиге чемпионов. Уже 27 октября они встретятся между собой в Киеве. Начало матча в 19:55.
Дженоа – Интер 0:2
Голы: 0:1 – 64 Лукаку, 0:2 – 79 Д`Амброзио.
Дженоа – Перин, Гильоне, Гольданига, Сапата, Чиборра (Пеллегрини, 46), Бадель (Зайц, 61), Бехрами (Радованович, 61), Пьяца (Шомуродов, 65), Ровелла (Мелегони, 84), Бани, Пандев.
Интер – Ханданович, Д`Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан (Коларов, 80), Видаль (Наингголан, 80), Перишич (Хакими, 58), Брозович, Эриксен (Барелла, 58), Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Д`Амбросио (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.