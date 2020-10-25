Иммобиле решает. Победа Лацио над Болоньей в Серии A

24 октября в чемпионате Италии прошли матчи 5-го тура.
Зафиксирована победа «Лацио» над «Болоньей» (2:1), один из голов забил Чиро Иммобиле.
Серия A. 5-й тур
«Лацио» – «Болонья» – 2:1
Голы: Луис Альберто, 54, Иммобиле, 76 – Де Сильвестри, 90+1.
Турнирная таблица Серии A
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Источник — Sport.ua
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