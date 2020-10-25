В поединке 5-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Болонью» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Силвестри (Болонья).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
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Источник — YouTube
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