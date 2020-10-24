Костевич отправится на операцию в Германию

Левый защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич в понедельник 26 октября отправится в немецкий Мюнхен для проведения артроскопической операции.

Предварительный диагноз - повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

После проведения артроскопии станет известен окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста.

Отметим, что 27-летний Владимир Костевич перешел в «Динамо» на правах свободного агента из «Леха». Игрок присоединился к команде в начале октября, подписав контракт на три года.

Ранее Мирча Луческу сказал, что у Костевича травма и он долго не будет играть.