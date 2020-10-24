Костевич отправится на операцию в Германию

Новичку «Динамо» требуется операция

  • 24.10.2020 22:41
  • 1095 просмотров
  • 1 комментарий
Костевич отправится на операцию в Германию
© ФК Лех. Владимир Костевич

Левый защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич в понедельник 26 октября отправится в немецкий Мюнхен для проведения артроскопической операции.

Предварительный диагноз - повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

После проведения артроскопии станет известен окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста.

Отметим, что 27-летний Владимир Костевич перешел в «Динамо» на правах свободного агента из «Леха». Игрок присоединился к команде в начале октября, подписав контракт на три года.

Ранее Мирча Луческу сказал, что у Костевича травма и он долго не будет играть.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 24.10.2020 23:11
    0
    очередное дивное подписание
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 24.10.2020 23:11
    0
    очередное дивное подписание
    Ссылка
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