Костевич отправится на операцию в Германию

Левый защитник киевского «Динамо» Владимир Костевич в понедельник 26 октября отправится в немецкий Мюнхен для проведения артроскопической операции.
Предварительный диагноз - повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.
После проведения артроскопии станет известен окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста.
Отметим, что 27-летний Владимир Костевич перешел в «Динамо» на правах свободного агента из «Леха». Игрок присоединился к команде в начале октября, подписав контракт на три года.
Ранее Мирча Луческу сказал, что у Костевича травма и он долго не будет играть.
Источник — ФК Динамо Киев
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