Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитываю на Гармаша, а Костевич долго не сыграет»

Экспресс-комментарий наставника киевлян после матча УПЛ

  • 24.10.2020 19:27
  • 5296 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитываю на Гармаша, а Костевич долго не сыграет»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 1:0 в матче 7-го тура УПЛ против «Александрии».

«Сами себе осложнили матч, быстро забили гол и могли еще 2-3 забивать. Тогда было бы все иначе, а так не использовали свои шансы. Почувствовали, что легко дается игра и расслабились. А соперник поймал кураж, вратарь их хорошо сыграл. У нас во втором тайме чувствовалась усталость. У всех сейчас сложный график. Можно посмотреть, что всем дается тяжело матч чемпионата после Лиги чемпионов. Сложно не только нам, а всем».

«Жерсон Родригеш? Я знал, что ранее он играл на позиции центрфорварда. Мне хотелось посмотреть, как он выглядит на этой позиции сейчас. Нужно было дать ему время на поле, а Супряге немного отдохнуть. Что касается Дениса Гармаша, то это опытный игрок, на которого мы рассчитываем. Он пока не готов играть постоянно».

«По поводу Владимира Костевича, то у него травма, его долго не будет. Его прооперируют. Все сразу играть не могут, у нас большая конкуренция», - сказал Луческу в комментарии  ПроФутбол Digital.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 24.10.2020 19:55
    0
    Луческу для фанатов динамо сейчас просто бог. Живая икона. Такое перерождение команды просто на энтузиазме
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 24.10.2020 19:55
    0
    Луческу для фанатов динамо сейчас просто бог. Живая икона. Такое перерождение команды просто на энтузиазме
    Ссылка
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