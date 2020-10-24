Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я рассчитываю на Гармаша, а Костевич долго не сыграет»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 1:0 в матче 7-го тура УПЛ против «Александрии».

«Сами себе осложнили матч, быстро забили гол и могли еще 2-3 забивать. Тогда было бы все иначе, а так не использовали свои шансы. Почувствовали, что легко дается игра и расслабились. А соперник поймал кураж, вратарь их хорошо сыграл. У нас во втором тайме чувствовалась усталость. У всех сейчас сложный график. Можно посмотреть, что всем дается тяжело матч чемпионата после Лиги чемпионов. Сложно не только нам, а всем».

«Жерсон Родригеш? Я знал, что ранее он играл на позиции центрфорварда. Мне хотелось посмотреть, как он выглядит на этой позиции сейчас. Нужно было дать ему время на поле, а Супряге немного отдохнуть. Что касается Дениса Гармаша, то это опытный игрок, на которого мы рассчитываем. Он пока не готов играть постоянно».

«По поводу Владимира Костевича, то у него травма, его долго не будет. Его прооперируют. Все сразу играть не могут, у нас большая конкуренция», - сказал Луческу в комментарии ПроФутбол Digital.