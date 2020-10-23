Рамос восстановился и готов сыграть с Барселоной

Защитник «Реала» Серхио Рамос восстановился после травмы и готов принять участие в Эль Класико против «Барселоны», которое состоится в субботу, 24 октября в рамках седьмого тура Ла Лиги.

Об этом сообщил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан:

«Серхио – наш лидер, наш капитан, но мы не хотели рисковать его здоровьем. Сейчас он восстановился и будет с командой. Важно быть готовым на все 100 процентов, и Серхио готов».

Ранее Рамос пропустил матч Лиги чемпионов против «Шахтера», в котором его команда проиграла 2:3.