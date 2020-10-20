Рамос пропустит матч против Шахтера

Завтра, 21 октября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов примет «Шахтер». Участие капитана «Реала» Серхио Рамоса в матче было под вопросом из-за повреждения колена.
Сегодняшнюю тренировку «Реала» Рамос пропустил. В матче с «Шахтером» он участия не примет.
Для «Реала» приоритетом является восстановление Рамоса к матчу Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет 24 октября.
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Источник — AS
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