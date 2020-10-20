Рамос пропустит матч против Шахтера

Завтра, 21 октября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов примет «Шахтер». Участие капитана «Реала» Серхио Рамоса в матче было под вопросом из-за повреждения колена.

Сегодняшнюю тренировку «Реала» Рамос пропустил. В матче с «Шахтером» он участия не примет.

Для «Реала» приоритетом является восстановление Рамоса к матчу Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет 24 октября.