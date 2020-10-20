Рамос пропустит матч против Шахтера

У капитана «Реала» повреждение

  • 20.10.2020 17:15
  • 1244 просмотра
  • 6 комментариев
Рамос пропустит матч против Шахтера
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Завтра, 21 октября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов примет «Шахтер». Участие капитана «Реала»  Серхио Рамоса в матче было под вопросом из-за повреждения колена.

Сегодняшнюю тренировку «Реала» Рамос пропустил. В матче с «Шахтером» он участия не примет.

Для «Реала» приоритетом является восстановление Рамоса к матчу Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет 24 октября.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 18:00
    -1
    Удачи Шахтёру, удачи лучшей команде Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 17:35
    +1
    Учитывая, сколько игроков из-за ковида вылетело у кротов, рисковать недолечившимся Рамосом перед классико для Реала нет никакого смысла.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 20.10.2020 17:29
    0
    Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:25
    Ніби це кротам поможе !!!
    Крот це твоєї мамки син
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:25
    -5
    Ніби це кротам поможе !!!
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 20.10.2020 17:21
    0
    БУВАЄ і таке кури свині і сімя
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 20.10.2020 17:18
    0
    Хах накаркали
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 17:35
    +1
    Учитывая, сколько игроков из-за ковида вылетело у кротов, рисковать недолечившимся Рамосом перед классико для Реала нет никакого смысла.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 20.10.2020 17:29
    0
    Sviatoslav Kudelych, 20.10.2020 17:25
    Ніби це кротам поможе !!!
    Крот це твоєї мамки син
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 20.10.2020 17:21
    0
    БУВАЄ і таке кури свині і сімя
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 20.10.2020 17:18
    0
    Хах накаркали
    Ссылка
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