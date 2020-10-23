Н. Киченок/Никулеску – Флипкенс/Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23 октября, на хардовом Премьере в чешской Остраве украинка Надежда Киченок проведет матч 1/4 финала парного разряда.
Надя в дуэте с Моникой Никулеску из Румыни встретится против четвертых сеяных Кирстен Флипкенс и Деми Схюрс (Бельгия / Нидерланды).
Начало встречи в 13:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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