Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия, мы идем за тобой!

Донецкий «Шахтер» удачно стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 22.10.2020 05:00
  • 1402 просмотра
  • 0 комментариев
Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия, мы идем за тобой!
© УЕФА. Каштру и Марлос

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов, и Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами. Если киевское «Динамо» неудачно стартовало в группе Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Ювентуса» (0:2), то «Шахтер» начал свою еврокубковую осень сенсационной гостевой победой над мадридским «Реалом» (3:2).

Это принесло Украине 0.400 балла (2 очка за победу делится на 5 стартовавших команд). В текущей еврокампании украинские клубы набрали 3.200 балла, и это 12-й результат в сезоне.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА занимает 11-е место, опережая Шотландию (на 0.600) и Турцию (0.625). Впереди расположились Австрия (+2.125) и Нидерланды (+2.700).

Находящаяся на 10-м месте Австрия тоже набрала очки в среду, за счет ничьей «РБ Зальцбург» с «Локомотивом» (2:2) взяв 0.200 балла. Греция благодаря победе «Олимпиакоса» над «Марселем» (1:0) опередила Швейцарию и вышла на 17-ю позицию.

22 октября луганская «Заря» сыграет в 1-м туре Лиги Европы против «Лестера» в Англии.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности