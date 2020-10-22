Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия, мы идем за тобой!

Завершились матчи 1-го тура Лиги чемпионов, и Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА.

Украина представлена в групповых раундах еврокубков тремя командами. Если киевское «Динамо» неудачно стартовало в группе Лиги чемпионов, потерпев поражение от «Ювентуса» (0:2), то «Шахтер» начал свою еврокубковую осень сенсационной гостевой победой над мадридским «Реалом» (3:2).

Это принесло Украине 0.400 балла (2 очка за победу делится на 5 стартовавших команд). В текущей еврокампании украинские клубы набрали 3.200 балла, и это 12-й результат в сезоне.

Украина в 5-летнем рейтинге УЕФА занимает 11-е место, опережая Шотландию (на 0.600) и Турцию (0.625). Впереди расположились Австрия (+2.125) и Нидерланды (+2.700).

Находящаяся на 10-м месте Австрия тоже набрала очки в среду, за счет ничьей «РБ Зальцбург» с «Локомотивом» (2:2) взяв 0.200 балла. Греция благодаря победе «Олимпиакоса» над «Марселем» (1:0) опередила Швейцарию и вышла на 17-ю позицию.

22 октября луганская «Заря» сыграет в 1-м туре Лиги Европы против «Лестера» в Англии.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies