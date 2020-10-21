Шахтер в лидерах. Интер вырвал ничью против Боруссии из Менхенгладбаха

В среду, 21 октября, состоялся еще один матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе B, в которой играет донецкий «Шахтер».

«Интер» в домашних стенах не сумел переиграть «Боруссия» из Менхенгладбаха, едва уйдя от поражения.

Лига чемпионов. Группа B, первый тур

«Интер» – «Боруссия М» – 2:2

Голы: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63, пенальти Бенсебайни, 1:2 – 84 Хофманн, 2:2 – 90 Лукаку.

Напомним, в первом матче игрового дня «Шахтер» сенсационно одолел «Реал» на выезде (3:2).