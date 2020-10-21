Интер Милан
2 : 2
Боруссия М
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в лидерах. Интер вырвал ничью против Боруссии из Менхенгладбаха

Во втором матче в группе B зафиксирована ничья

  • 21.10.2020 23:56
  • 1766 просмотров
  • 13 комментариев
Шахтер в лидерах. Интер вырвал ничью против Боруссии из Менхенгладбаха
© ФК Интер Милан

В среду, 21 октября, состоялся еще один матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе B, в которой играет донецкий «Шахтер».

«Интер» в домашних стенах не сумел переиграть «Боруссия» из Менхенгладбаха, едва уйдя от поражения.

Лига чемпионов. Группа B, первый тур

«Интер» – «Боруссия М» – 2:2
Голы: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63, пенальти Бенсебайни, 1:2 – 84 Хофманн, 2:2 – 90 Лукаку.

Напомним, в первом матче игрового дня «Шахтер» сенсационно одолел «Реал» на выезде (3:2).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 01:09
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    Коли конкуренти ділять очки , це завжди добре!!! В наступному матчі Шахті вигідно , щоб Реал з Борусією зіграли внічию тоді нам буде потрібно лише 9-10 очок для виходу в 1/8
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    adidas777
      adidas777, 22.10.2020 01:06
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 01:01
    Да в ЧУ всё оке скоро будет, скоро снова первыми до конца сезона будем.
    Да ты что...
    Ты это Ворскле в субботу для начала расскажи. А потом мечтать о чем то большем будете!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 01:01
    -2
    con clusion, 22.10.2020 00:00
    Надеюсь Каштру на две домашки настроит команду. УПЛ как нибудь пропетляют.)
    Да в ЧУ всё оке скоро будет, скоро снова первыми до конца сезона будем.
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    romanchik.8403
      romanchik.8403, 22.10.2020 00:58
    0
    ZAKARPATFAN, 22.10.2020 00:26
    Нужно Каштру пересмотреть матч финала ЛЕ, как Севилья его нейтрализовала
    Та,да загнали ,что он и свои забил...
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    romanchik.8403
      romanchik.8403, 22.10.2020 00:57
    0
    Группа , конечно жесть у Шахтёра
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    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 00:26
    0
    ManUtd, 22.10.2020 00:05
    Чтобы добыть очки с Интером, нужен план по нейтрализации гиганта Лукаку. По-другому никак
    Нужно Каштру пересмотреть матч финала ЛЕ, как Севилья его нейтрализовала
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 22.10.2020 00:22
    +2
    Sergey Gribov, 22.10.2020 00:06
    если шахта не наберёт с немцами хотя бы 2 очка, смысла в евровесну выходить нет. не думаю что немцы смогут много набрать с раздраконенным Реалом и в ответке с Интером, всё решаться будет в очком противостоянии с шахтой.
    Плюсую, а вот в плане потери очков конкурентов за ПО ЛЧ, то даже большой плюс такой результат.
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    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 00:06
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    если шахта не наберёт с немцами хотя бы 2 очка, смысла в евровесну выходить нет. не думаю что немцы смогут много набрать с раздраконенным Реалом и в ответке с Интером, всё решаться будет в очком противостоянии с шахтой.
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 22.10.2020 00:05
    +2
    Чтобы добыть очки с Интером, нужен план по нейтрализации гиганта Лукаку. По-другому никак
    Ссылка
    Empty
      Empty, 22.10.2020 00:04
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    Шахтер с такими немцами играть умеет .. хорошо что Интер потерял очки
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    +3
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 00:00
    +2
    Надеюсь Каштру на две домашки настроит команду. УПЛ как нибудь пропетляют.)
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 23:58
    0
    не сумел переиграть ? Кто это писал??
    вырвал ничью на последних минутах
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    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    +3
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
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    adidas777
      adidas777, 22.10.2020 01:06
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 01:01
    Да в ЧУ всё оке скоро будет, скоро снова первыми до конца сезона будем.
    Да ты что...
    Ты это Ворскле в субботу для начала расскажи. А потом мечтать о чем то большем будете!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 22.10.2020 00:22
    +2
    Sergey Gribov, 22.10.2020 00:06
    если шахта не наберёт с немцами хотя бы 2 очка, смысла в евровесну выходить нет. не думаю что немцы смогут много набрать с раздраконенным Реалом и в ответке с Интером, всё решаться будет в очком противостоянии с шахтой.
    Плюсую, а вот в плане потери очков конкурентов за ПО ЛЧ, то даже большой плюс такой результат.
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 22.10.2020 00:05
    +2
    Чтобы добыть очки с Интером, нужен план по нейтрализации гиганта Лукаку. По-другому никак
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 00:00
    +2
    Надеюсь Каштру на две домашки настроит команду. УПЛ как нибудь пропетляют.)
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 00:06
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    если шахта не наберёт с немцами хотя бы 2 очка, смысла в евровесну выходить нет. не думаю что немцы смогут много набрать с раздраконенным Реалом и в ответке с Интером, всё решаться будет в очком противостоянии с шахтой.
    Ссылка
    Empty
      Empty, 22.10.2020 00:04
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    Шахтер с такими немцами играть умеет .. хорошо что Интер потерял очки
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 22.10.2020 01:09
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 22.10.2020 00:01
    Вот не рад я этому. Любой набор очков Боррусией - пока что это минус Шахтеру.
    Коли конкуренти ділять очки , це завжди добре!!! В наступному матчі Шахті вигідно , щоб Реал з Борусією зіграли внічию тоді нам буде потрібно лише 9-10 очок для виходу в 1/8
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 22.10.2020 00:58
    0
    ZAKARPATFAN, 22.10.2020 00:26
    Нужно Каштру пересмотреть матч финала ЛЕ, как Севилья его нейтрализовала
    Та,да загнали ,что он и свои забил...
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 22.10.2020 00:57
    0
    Группа , конечно жесть у Шахтёра
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 00:26
    0
    ManUtd, 22.10.2020 00:05
    Чтобы добыть очки с Интером, нужен план по нейтрализации гиганта Лукаку. По-другому никак
    Нужно Каштру пересмотреть матч финала ЛЕ, как Севилья его нейтрализовала
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 23:58
    0
    не сумел переиграть ? Кто это писал??
    вырвал ничью на последних минутах
    Ссылка
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