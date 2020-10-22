Интер – Боруссия М – 2:2. Лукаку спас хозяев. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 21 октября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью с «Боруссией» М.
Смотрите видео голов и обзор матча «Интер» – «Боруссия» М – 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебайни (Боруссия М).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник — Футбол 1/2/3
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