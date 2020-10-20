Интер Милан

В среду, 21 октября, состоится матч первого круга группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало встречи в 22:00 по Киеву.

Напомним, что команды играют в группе B, куда также попали донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Во время жеребьевки «Интер» находился в третьей корзине, «Боруссия» – вообще в четвертой. Не очень приятный жребий для украинского клуба, но сейчас не об этом.

«Интер» нам очень хорошо знаком по недавно завершившемуся сезону еврокубков. Команда Антонио Конте дошла до финала Лиги Европы, где проиграла читерам из «Севильи» (2:3), которые на данной стадии не проигрывали вообще никогда. Но больше мы помним полуфинал, в котором «Интернационале» положил на лопатки тот самый донецкий «Шахтер», устроив донетчанам показательную порку.

Как и украинский чемпион, «Интер» тяжело начинает новый сезон после поздних посткарантинных еврокубков. Далеко ходит не нужно, в минувышую субботу вечно молодой Златан Ибрагимович наказал «черно-синих» дублем, подарив «Милану» победу в одном из самых известных дерби в футбольном мире. До этого парни Конте в Серии А не проигрывали, но очень много пропускали. Но атака выручала, Лукаку и Мартинес в первых четырех турах забили на двоих 7 мячей, это более чем солидный показатель. Вряд ли эта пара уйдет с поля без гола и в среду.

«Боруссия» отлично провела предыдущий сезон, до медалей не хватило всего одного очка. Тренирует команду 44-летний амбициозный специалист Розе Марко, который ранее успешно работал с австрийским клубом «РБ Зальцбург». Центрального защитника «черно-бело-зеленых» Маттиаса Гинтер мы недавно могли оценить в матче за сборную Германии против Украины (2:1). Если помните, именно он открыл счет в том поединке. В текущем чемпионате «Боруссия» выступает средне, но потенциал команды большой.

Ранее клубы встречались четыре раза, все матчи прошли в 70-х годах прошлого столетия. Пока что присутствует равенство: по одной победе и два ничейных исхода.

Скорее всего, в среду «Интер» добудет домашнюю победу, но врядли немцы уйдут с поля без забитого мяча.

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль, Перишич, Барелла, Мартинес, Лукаку.

«Боруссия М»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Тюрам, Плеа.

21 октября, среда