Зинедин ЗИДАН: «У Реала не должно быть таких игр»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов от «Шахтера» (2:3).

«Это плохой момент. По крайней мере, мы показали борьбу во втором тайме. Игроки раздражены, они чемпионы, так что это естественно. Моя работа – находить решения, потому что таких игр быть не должно», – сказал Зидан.

Напомним, в матче с «Реалом» украинскому клубу покорилось невероятное достижение.

