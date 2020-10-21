Зинедин ЗИДАН: «У Реала не должно быть таких игр»

Главный тренер «сливочных» – о поражении «Шахтеру»

  • 21.10.2020 23:26
  • 2210 просмотров
  • 6 комментариев
Зинедин ЗИДАН: «У Реала не должно быть таких игр»
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов от «Шахтера» (2:3). 

«Это плохой момент. По крайней мере, мы показали борьбу во втором тайме. Игроки раздражены, они чемпионы, так что это естественно. Моя работа – находить решения, потому что таких игр быть не должно», – сказал Зидан.

Напомним, в матче с «Реалом» украинскому клубу покорилось невероятное достижение
 

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Источник — УЕФА

(16 голосов)

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Комментарии
    Penal
      Penal, 21.10.2020 23:45
    0
    Это Реал ещё с Динамо не играл.......
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 23:43
    +2
    Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:33
    Неужели ни слова про Шахту не сказал?
    Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
    корона не позволяет, это же реал! чтоб про шахтер говорить
    Один с короной уже лишился всех титулов пару дней назад
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.10.2020 23:39
    -6
    нічо, в наступному матчі розірвете. Аталанта також перший матч вдома програла. А потім зробила з кротів м'ясо.
    Ссылка
    AdvocatusDei
      AdvocatusDei, 21.10.2020 23:39
    +3
    Охренел Зиданушка!? По лицу вижу что охренел
    Ссылка
    Drakaris
    online
      Drakaris, 21.10.2020 23:35
    -1
    Мания величия, не иначе. Ждём фантомаса в Киеве для закрепления результата
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:33
    +5
    Неужели ни слова про Шахту не сказал?
    Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:33
    +5
    Неужели ни слова про Шахту не сказал?
    Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
    Ссылка
    AdvocatusDei
      AdvocatusDei, 21.10.2020 23:39
    +3
    Охренел Зиданушка!? По лицу вижу что охренел
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 21.10.2020 23:43
    +2
    Поручик Ржевский, 21.10.2020 23:33
    Неужели ни слова про Шахту не сказал?
    Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
    корона не позволяет, это же реал! чтоб про шахтер говорить
    Один с короной уже лишился всех титулов пару дней назад
    Ссылка
    Penal
      Penal, 21.10.2020 23:45
    0
    Это Реал ещё с Динамо не играл.......
    Ссылка
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