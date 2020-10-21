Зинедин ЗИДАН: «У Реала не должно быть таких игр»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов от «Шахтера» (2:3).
«Это плохой момент. По крайней мере, мы показали борьбу во втором тайме. Игроки раздражены, они чемпионы, так что это естественно. Моя работа – находить решения, потому что таких игр быть не должно», – сказал Зидан.
Напомним, в матче с «Реалом» украинскому клубу покорилось невероятное достижение.
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Источник — УЕФА
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Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
Ведь, по моментам, там было 3:6 в пользу украинского клуба...
Один с короной уже лишился всех титулов пару дней назад
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