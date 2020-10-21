Шахтер установил невероятное достижение в первом тайме против Реала

Дончане – первые в XXI веке, кому удалось отправить «сливочных» на перерыв, ведя при этом в три гола

  • 21.10.2020 21:27
  • 10904 просмотра
  • 15 комментариев
Шахтер установил невероятное достижение в первом тайме против Реала
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» шокировал мадридский «Реал» в первом тайме стартового матча группового раунда Лиги чемпионов.

Во время первой 45-минутки украинцы трижды поразили ворота испанцев, не пропустив в ответ ни одного гола.

Стоит отметить, что последний раз «Реал» уходил на перерыв в домашнем матче, уступая в три гола еще 4 декабря 1999 года, когда в итоге проиграл «Сарагосе» (1:5).
 

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Источник — Gracenote Live

(49 голосов)

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Комментарии
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 21.10.2020 22:09
    -4
    Вау-вау достижение! Несется со всех кротячих ресурсов и сайтов, что лежат под Ахмэтом и Паффлином! Вау - вы за своих так переживайте, а не за этот зоопарк, что подначивает еще и украинских игроков не ездить в сборную! Готовьтесь к повышению цен на электрику, Ахмэту же нужно своим игрокам премию за победу над Реалом заплатить
    Ссылка
    wigg
    online
      wigg, 21.10.2020 22:06
    -1
    Сегодня кто-то немеряно поднял бабла на конторе....
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 21.10.2020 22:01
    +2
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:52
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Не адекват
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 21.10.2020 21:59
    0
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    че ты такой обоссаный порадуйся если не за Шахтер то за то что плюс в копилочку по рейтинговым очкам!!
    Ссылка
    Morales
      Morales, 21.10.2020 21:58
    +3
    Карпенко поплохело
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 21.10.2020 21:58
    +4
    Молодцы ребята, не плохое достижение
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:55
    +1
    djonni, 21.10.2020 21:53
    и главное все по игре
    Если бы Тете не порол ...И гол Марлос привез..Хотя в целом и Тете и Марлос и Соломон очень сильно сыграли..Трубин не вратарь....
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:55
    +3
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Горит у тебя знатно пукан
    Ссылка
    djonni
    online
      djonni, 21.10.2020 21:53
    +5
    и главное все по игре
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    -5
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:53
    +1
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Завидуй молча
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    -11
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:52
    -11
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:52
    +5
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Завидуй молча
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:51
    -9
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    -12
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    -12
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.10.2020 21:47
    +7
    ніпуйла сібе...
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 21.10.2020 21:47
    +7
    ніпуйла сібе...
    Ссылка
    djonni
    online
      djonni, 21.10.2020 21:53
    +5
    и главное все по игре
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:52
    +5
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Завидуй молча
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 21.10.2020 21:58
    +4
    Молодцы ребята, не плохое достижение
    Ссылка
    Morales
      Morales, 21.10.2020 21:58
    +3
    Карпенко поплохело
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:55
    +3
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Горит у тебя знатно пукан
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 21.10.2020 22:01
    +2
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:52
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Не адекват
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:55
    +1
    djonni, 21.10.2020 21:53
    и главное все по игре
    Если бы Тете не порол ...И гол Марлос привез..Хотя в целом и Тете и Марлос и Соломон очень сильно сыграли..Трубин не вратарь....
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 21.10.2020 21:53
    +1
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:50
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    Завидуй молча
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 21.10.2020 21:59
    0
    Юрий Карпенко, 21.10.2020 21:53
    О достижение, как будто бы ЛЧ взяли
    че ты такой обоссаный порадуйся если не за Шахтер то за то что плюс в копилочку по рейтинговым очкам!!
    Ссылка
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