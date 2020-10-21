Шахтер установил невероятное достижение в первом тайме против Реала

Донецкий «Шахтер» шокировал мадридский «Реал» в первом тайме стартового матча группового раунда Лиги чемпионов.
Во время первой 45-минутки украинцы трижды поразили ворота испанцев, не пропустив в ответ ни одного гола.
Стоит отметить, что последний раз «Реал» уходил на перерыв в домашнем матче, уступая в три гола еще 4 декабря 1999 года, когда в итоге проиграл «Сарагосе» (1:5).
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Источник — Gracenote Live
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