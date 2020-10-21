Луиш КАШТРУ: «После 3:2 подумали, что вот бы игра завершилась побыстрее»

Главный тренер «Шахтера» – о победе над «Реалом»

  • 21.10.2020 22:45
  • 5352 просмотра
  • 5 комментариев
Луиш КАШТРУ: «После 3:2 подумали, что вот бы игра завершилась побыстрее»
© ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал сенсационную победу в первом туре Лиги чемпионов над «Реалом» (3:2). 

- Это был очень хороший результат, мы прекрасно знали, какие сложности нас ожидают в течение игры. Стратегия была определена, мы выполнили все, что было запланировано. Игроки были фантастическими на поле с первой минуты игры. 

Когда мы внимательны, строги и дисциплинированы, а мы знаем, насколько мы квалифицированы и какие качества у нас есть, то мы находимся ближе к победе, даже против такого клуба, как «Реал». Понятно, что команда соперников переполнена фантастическими игроками, но мы смогли пройти через эти сложности и сегодня увезти хорошую победу из Мадрида.

- Можете сказать, что «Шахтер» провел лучший первый тайм в сезоне?
- Да, можно так сказать. Мы создавали голевые моменты, во втором тайме они также были. Счет 3:2 заставлял нас еще больше обороняться, мы немного подумали, что вот бы игра завершилась побыстрее. Но в любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы сегодня показали, что мы действительно сильны тактически, технически и что мы имеем уверенность в будущем.

- Молодость линии защиты помогла «Реалу» отыграть два гола?
-  Мы обороняемся как команда, атакуем как команда. Мы никогда не будем разделять команду на части. Меня не интересует возраст игроков, меня интересует, чего мы стоим как команда. Мы сегодня были сильными, амбициозными, сплоченными и храбрыми. Наша команда понимала, что мы можем выиграть сегодняшнюю игру. Я доволен своими ребятами и счастлив, что это принесло радость болельщикам.

- Какое мнение сейчас о первом матче в группе с «Реалом» на выезде? 
- Продолжаю с тем же мнением, что и было. Наша группа сильнейшая: «Реал», «Интер» и «Боруссия» – это очень сильные команды. Это был первый матч, ничего не потеряно, ничего не выиграно. Для всех команд открыты двери. Мы отдаем себе отчет в том, что нужно делать.

Надо закрыть эту игру, восстановить футболистов. В субботу уже нас ждет «Ворскла». У «Шахтера» очень лимитированный состав, – сказал Каштру. 

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Источник — Sport.ua

(40 голосов)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 23:00
    +4
    Надеюсь испанские журналисты у Зидана уже наконец-то спросят за Шахтер?)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.10.2020 22:58
    +2
    А я чуть монитор не грохнул
    Ссылка
    Penal
      Penal, 21.10.2020 22:58
    +2
    Победы делают на поле, а не в бравурных предматчевых интервью......Браво ребята !!!!!
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 21.10.2020 22:58
    +1
    Тупие вопроси журналістів, особиною второй
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 21.10.2020 22:56
    +6
    Та да, при счете 3:2 мы тоже мечтали чтоб матч поскорее закончился. А до момента с ВАР вообще чуть скорая не понадобилась
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 21.10.2020 22:56
    +6
    Та да, при счете 3:2 мы тоже мечтали чтоб матч поскорее закончился. А до момента с ВАР вообще чуть скорая не понадобилась
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 21.10.2020 23:00
    +4
    Надеюсь испанские журналисты у Зидана уже наконец-то спросят за Шахтер?)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.10.2020 22:58
    +2
    А я чуть монитор не грохнул
    Ссылка
    Penal
      Penal, 21.10.2020 22:58
    +2
    Победы делают на поле, а не в бравурных предматчевых интервью......Браво ребята !!!!!
    Ссылка
    Анатолий Маковський
      Анатолий Маковський, 21.10.2020 22:58
    +1
    Тупие вопроси журналістів, особиною второй
    Ссылка
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