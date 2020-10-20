Острава. Надежда Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно преодолела первый круг парного разряда на турнире в Остраве, прервав серию из шести поражений подряд.

В стартовом матче Надя в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии обыграла немецко-румынскую пару Анна-Лена Фридсам / Ралука Олару.

Острава. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Моника Никулеску – Анна-Лена Фридсам / Ралука Олару – 7:5, 6:7(3), 10-5

В следующем раунде Киченок и Никулеску сразятся против четвертых сеяных Кирстен Флипкенс и Деми Схюрс (Бельгия / Нидерланды).

Напомним, ранее парный разряд покинули Людмила Киченок и Даяна Ястремская.