Острава. Надежда Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно преодолела первый круг парного разряда на турнире в Остраве, прервав серию из шести поражений подряд.
В стартовом матче Надя в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии обыграла немецко-румынскую пару Анна-Лена Фридсам / Ралука Олару.
Острава. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Анна-Лена Фридсам / Ралука Олару – 7:5, 6:7(3), 10-5
В следующем раунде Киченок и Никулеску сразятся против четвертых сеяных Кирстен Флипкенс и Деми Схюрс (Бельгия / Нидерланды).
Напомним, ранее парный разряд покинули Людмила Киченок и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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