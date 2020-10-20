Мирча ЛУЧЕСКУ: «Анчелотти спрашивал насчет Цыганкова»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о молодых талантах столичного клуба.

«Супряга? Он может стать отличным центральным нападающим, ему просто нужно набраться опыта. Но он не одинок. В защите я использую Забарного, он 2002-го года рождения. Слева у меня Миколенко 1999-го, оба очень хороши. А также Цыганков, которому 23 года, для меня лучший украинский талант. У него были проблемы со здоровьем, но он поправился. Анчелотти уже спрашивал насчет него для «Эвертона», – сказал Луческу.

Напомним, во вторник киевское «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против «Ювентуса». Встреча начнется в 19:55 по Киеву.

Ранее Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет.