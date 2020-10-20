Мирча ЛУЧЕСКУ: «Анчелотти спрашивал насчет Цыганкова»

Наставник «Динамо» – о молодых игроках своей команды

  • 20.10.2020 14:15
  • 4603 просмотра
  • 9 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Анчелотти спрашивал насчет Цыганкова»
© ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о молодых талантах столичного клуба.

«Супряга? Он может стать отличным центральным нападающим, ему просто нужно набраться опыта. Но он не одинок. В защите я использую Забарного, он 2002-го года рождения. Слева у меня Миколенко 1999-го, оба очень хороши. А также Цыганков, которому 23 года, для меня лучший украинский талант. У него были проблемы со здоровьем, но он поправился. Анчелотти уже спрашивал насчет него для «Эвертона», – сказал Луческу.

Напомним, во вторник киевское «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против «Ювентуса». Встреча начнется в 19:55 по Киеву.

Ранее Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет.

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Источник — Calciomercato

(14 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 15:42
    0
    Trasher311987, 20.10.2020 15:22
    Там было 5 вопросов.
    зелепуповские вопросы?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:22
    +1
    Там было 5 вопросов.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 15:16
    0
    А что спрашивал, вес, рост?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:13
    0
    Про Коваленко Остап Маркевич спрашивал после дубля Львову. Говорит хочет выкупить у Шахтера, надоели эти аренды, надо удивлять футбольную Украину.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 15:08
    +1
    Проявят себя в Лиге Чемпионов и обязательной уйдут в хорошие клубы за немалые деньги.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 20.10.2020 14:52
    +2
    Maks7777, грамотій
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 14:33
    -9
    Цыганкову давно пора вались с кипрского позора.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.10.2020 14:22
    +4
    Супряге бы настырность Шевы во всем и мог бы развиться, но пока что-то не похоже что он обладает этим
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 14:22
    +6
    "лиж бы"
    -
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 14:22
    +6
    "лиж бы"
    -
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.10.2020 14:22
    +4
    Супряге бы настырность Шевы во всем и мог бы развиться, но пока что-то не похоже что он обладает этим
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 20.10.2020 14:52
    +2
    Maks7777, грамотій
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:22
    +1
    Там было 5 вопросов.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 15:08
    +1
    Проявят себя в Лиге Чемпионов и обязательной уйдут в хорошие клубы за немалые деньги.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 15:42
    0
    Trasher311987, 20.10.2020 15:22
    Там было 5 вопросов.
    зелепуповские вопросы?!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 15:16
    0
    А что спрашивал, вес, рост?!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:13
    0
    Про Коваленко Остап Маркевич спрашивал после дубля Львову. Говорит хочет выкупить у Шахтера, надоели эти аренды, надо удивлять футбольную Украину.
    Ссылка
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