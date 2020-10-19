Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в 75 лет сохраняет мотивацию работать на самом высоком уровне.
«Я нахожу мотивацию в своей страсти к футболу. В прошлом году я пытался остановиться, потому что 50 лет работал без перерыва, никогда не брал творческий отпуск, как другие тренеры. Я хотел работать. Я предпринял попытку остановиться в прошлом году, но это было невозможно. Я хотел вернуться. Я сказал себе, что по-прежнему могу дать многое футболу, особенно молодым игрокам. Поэтому я вернулся и чувствую себя прекрасно.
Эта страсть продолжает двигать тебя вперед. Я пытаюсь понять других людей, а также уважать и принимать культуру страны, в которую приезжаю, поскольку между странами существуют культурные различия, даже в отношении футбола. Будучи тренером-путешественником, коим я являюсь, ты поступаешь именно так, потому что хочешь познакомиться с разными культурами, людьми, историей, географией и многим другим. Куда бы ты ни пришел, важен не только футбол», – сказал Луческу.
Ранее Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду.
Источник — УЕФА
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Так это ж не комменты а сплошной флуд
Взять вон того же Макса 777 , он же двух слов связать не может без ошибки , а в футболе мяч от штанги не отличает
Зато 100+ комментов стабильно от него в день есть
Марш под лавку
У него есть методичка , от которой он не может отступать
Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
Но есть еще вопрос, тебя не смущает то, что ШД играет в Украине, платит налоги Украине и эти налоги в какой-то части идут на содержание Украинской армии? Ну, типа тебя не трясет от этого? Нет ли чувства того, что ШД предал тебя? Я просто знал лично таких, всегда смешно было.
У него есть методичка , от которой он не может отступать
Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
Ну,и благодатная почва для ее развития (воспитание,место проживания,образование,культура,окружен
Ну,и благодатная почва для ее развития (воспитание,место проживания,образование,культура,окружен
Так это ж не комменты а сплошной флуд
Взять вон того же Макса 777 , он же двух слов связать не может без ошибки , а в футболе мяч от штанги не отличает
Зато 100+ комментов стабильно от него в день есть
Марш под лавку
У него есть методичка , от которой он не может отступать
Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
Но есть еще вопрос, тебя не смущает то, что ШД играет в Украине, платит налоги Украине и эти налоги в какой-то части идут на содержание Украинской армии? Ну, типа тебя не трясет от этого? Нет ли чувства того, что ШД предал тебя? Я просто знал лично таких, всегда смешно было.
У него есть методичка , от которой он не может отступать
Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
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