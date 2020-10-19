Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет

Румынский специалист пытался остановить тренерскую карьеру, но не смог

  • 19.10.2020 13:08
  • 2421 просмотр
  • 17 комментариев
Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет
© ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в 75 лет сохраняет мотивацию работать на самом высоком уровне.
 
«Я нахожу мотивацию в своей страсти к футболу. В прошлом году я пытался остановиться, потому что 50 лет работал без перерыва, никогда не брал творческий отпуск, как другие тренеры. Я хотел работать. Я предпринял попытку остановиться в прошлом году, но это было невозможно. Я хотел вернуться. Я сказал себе, что по-прежнему могу дать многое футболу, особенно молодым игрокам. Поэтому я вернулся и чувствую себя прекрасно.
 
Эта страсть продолжает двигать тебя вперед. Я пытаюсь понять других людей, а также уважать и принимать культуру страны, в которую приезжаю, поскольку между странами существуют культурные различия, даже в отношении футбола. Будучи тренером-путешественником, коим я являюсь, ты поступаешь именно так, потому что хочешь познакомиться с разными культурами, людьми, историей, географией и многим другим. Куда бы ты ни пришел, важен не только футбол», – сказал Луческу.

Ранее Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду.

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 14:01
    0
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:58
    Да я понимаю, жаль конечно. Просто любопытно то, почему сайт не блочит таких... Но с точки зрения админа, я понимаю, так как это - посещаемости и больше комментариев, больше просмотров это понятно... Но все равно грустно
    Я тоже не понимаю почему не блочит
    Так это ж не комменты а сплошной флуд
    Взять вон того же Макса 777 , он же двух слов связать не может без ошибки , а в футболе мяч от штанги не отличает
    Зато 100+ комментов стабильно от него в день есть
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:59
    0
    Maks7777, 19.10.2020 13:57
    Что ты шнырь Женяфани?Брёвна отшлифовал уже свои к Позору?
    Трусишка - девчушка , я ж команды голос не давал
    Марш под лавку
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:58
    0
    JekFunny, 19.10.2020 13:55
    Потому что он бот ,все ж просто
    У него есть методичка , от которой он не может отступать
    Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
    Да я понимаю, жаль конечно. Просто любопытно то, почему сайт не блочит таких... Но с точки зрения админа, я понимаю, так как это - посещаемости и больше комментариев, больше просмотров это понятно... Но все равно грустно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.10.2020 13:57
    0
    JekFunny, 19.10.2020 13:54
    Обоснуй
    Что ты шнырь Женяфани?Брёвна отшлифовал уже свои к Позору?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:56
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:43
    Никаких оскорблений нет, чистая правда, тем более о Кипре.
    Понимаю, жаль что нет нормального ответа на вопрос, я бы хоть попытался понять, а так я вижу, что у тебя есть жизненные проблемы. Но, я желаю тебе успехов, удачи, счастья, здоровья, гармонию и самореализации.
    Но есть еще вопрос, тебя не смущает то, что ШД играет в Украине, платит налоги Украине и эти налоги в какой-то части идут на содержание Украинской армии? Ну, типа тебя не трясет от этого? Нет ли чувства того, что ШД предал тебя? Я просто знал лично таких, всегда смешно было.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:55
    0
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Потому что он бот ,все ж просто
    У него есть методичка , от которой он не может отступать
    Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:54
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    Большой клуб? Скорее кипрский клюб.
    Обоснуй
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.10.2020 13:50
    -1
    лишняя хромосома и все такое
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.10.2020 13:49
    -1
    Это болезнь.украинофобия называется.
    Ну,и благодатная почва для ее развития (воспитание,место проживания,образование,культура,окружен
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.10.2020 13:49
    -1
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Это болезнь.украинофобия называется.
    Ну,и благодатная почва для ее развития (воспитание,место проживания,образование,культура,окружен
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:43
    -4
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Никаких оскорблений нет, чистая правда, тем более о Кипре.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 13:42
    -1
    dd dent, 19.10.2020 13:20
    Пів краіни не бажають спілкуватися укр., а ти хочеш щоб румун її вчив?
    "а также уважать и принимать культуру страны, в которую приезжаю"
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    +3
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    Большой клуб? Скорее кипрский клюб.
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    -5
    dd dent, 19.10.2020 13:20
    Пів краіни не бажають спілкуватися укр., а ти хочеш щоб румун її вчив?
    Скакуны они такие.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    -3
    Большой клуб? Скорее кипрский клюб.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.10.2020 13:20
    +7
    alefteev77, 19.10.2020 13:12
    тому за стільки років праці в Україні - Луческу так і не вивчив українську мову
    Пів краіни не бажають спілкуватися укр., а ти хочеш щоб румун її вчив?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 13:12
    -6
    тому за стільки років праці в Україні - Луческу так і не вивчив українську мову
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.10.2020 13:20
    +7
    alefteev77, 19.10.2020 13:12
    тому за стільки років праці в Україні - Луческу так і не вивчив українську мову
    Пів краіни не бажають спілкуватися укр., а ти хочеш щоб румун її вчив?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    +3
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    Большой клуб? Скорее кипрский клюб.
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 14:01
    0
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:58
    Да я понимаю, жаль конечно. Просто любопытно то, почему сайт не блочит таких... Но с точки зрения админа, я понимаю, так как это - посещаемости и больше комментариев, больше просмотров это понятно... Но все равно грустно
    Я тоже не понимаю почему не блочит
    Так это ж не комменты а сплошной флуд
    Взять вон того же Макса 777 , он же двух слов связать не может без ошибки , а в футболе мяч от штанги не отличает
    Зато 100+ комментов стабильно от него в день есть
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:59
    0
    Maks7777, 19.10.2020 13:57
    Что ты шнырь Женяфани?Брёвна отшлифовал уже свои к Позору?
    Трусишка - девчушка , я ж команды голос не давал
    Марш под лавку
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:58
    0
    JekFunny, 19.10.2020 13:55
    Потому что он бот ,все ж просто
    У него есть методичка , от которой он не может отступать
    Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
    Да я понимаю, жаль конечно. Просто любопытно то, почему сайт не блочит таких... Но с точки зрения админа, я понимаю, так как это - посещаемости и больше комментариев, больше просмотров это понятно... Но все равно грустно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.10.2020 13:57
    0
    JekFunny, 19.10.2020 13:54
    Обоснуй
    Что ты шнырь Женяфани?Брёвна отшлифовал уже свои к Позору?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:56
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:43
    Никаких оскорблений нет, чистая правда, тем более о Кипре.
    Понимаю, жаль что нет нормального ответа на вопрос, я бы хоть попытался понять, а так я вижу, что у тебя есть жизненные проблемы. Но, я желаю тебе успехов, удачи, счастья, здоровья, гармонию и самореализации.
    Но есть еще вопрос, тебя не смущает то, что ШД играет в Украине, платит налоги Украине и эти налоги в какой-то части идут на содержание Украинской армии? Ну, типа тебя не трясет от этого? Нет ли чувства того, что ШД предал тебя? Я просто знал лично таких, всегда смешно было.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:55
    0
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 13:39
    Вопрос, почему ты всегда оскорбляешь ДК? Даже несмотря на то, что никто в новости не упоминал ШД?) Это какой-то фетишь или что-то другое? Или ДК тебе жизнь испортили? Или же просто потому что ДК ассоциируется с украинским клубом, а тебя трясет от Украины? Просто твои сепарские замашки видно в каждой новости.
    Потому что он бот ,все ж просто
    У него есть методичка , от которой он не может отступать
    Попробуй поговорить с ним на нейтральную тему и сразу все поймёшь
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:54
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:30
    Большой клуб? Скорее кипрский клюб.
    Обоснуй
    Ссылка
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