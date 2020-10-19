Луческу рассказал, почему продолжает тренировать большой клуб в 75 лет

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в 75 лет сохраняет мотивацию работать на самом высоком уровне.



«Я нахожу мотивацию в своей страсти к футболу. В прошлом году я пытался остановиться, потому что 50 лет работал без перерыва, никогда не брал творческий отпуск, как другие тренеры. Я хотел работать. Я предпринял попытку остановиться в прошлом году, но это было невозможно. Я хотел вернуться. Я сказал себе, что по-прежнему могу дать многое футболу, особенно молодым игрокам. Поэтому я вернулся и чувствую себя прекрасно.



Эта страсть продолжает двигать тебя вперед. Я пытаюсь понять других людей, а также уважать и принимать культуру страны, в которую приезжаю, поскольку между странами существуют культурные различия, даже в отношении футбола. Будучи тренером-путешественником, коим я являюсь, ты поступаешь именно так, потому что хочешь познакомиться с разными культурами, людьми, историей, географией и многим другим. Куда бы ты ни пришел, важен не только футбол», – сказал Луческу.

Ранее Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду.