Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду

Главный тренер «Динамо» – о лучших футболистах современности

  • 19.10.2020 12:16
  • 1133 просмотра
  • 2 комментария
Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду
© ФК Реал Мадрид

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал ключевое отличие между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, с которыми украинскому клубу предстоит сыграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
 
«Я пересекался с ними много раз, но мои игроки – нет. И скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, какие они. Месси – невысокий игрок, который отлично действует в ограниченном пространстве благодаря взрывной скорости, уверенности в себе, дриблингу и так далее. Роналду – другой тип игрока, поскольку настолько любит забивать много голов, что ему необходимо больше пространства. Ему необходима помощь каждого, помощь его партнеров по команде.
 
Месси может сделать многие вещи самостоятельно. Роналду может действовать самостоятельно в пределах штрафной площадки или 20-ти метров от штрафной, но он пытается извлечь выгоду из пространства, которое создают другие, и забивает. Таким образом, они разные, но оба очень сильные игроки», – сказал Луческу.
 
Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». 

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:27
    0
    Да какая нахрен разница, куда важнее, что и Барса и Юве испепелят дырку позорную.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 12:21
    +2
    Октябрь просто огонь!
    Франция Германия Испания Реал Ювентус
    Фантастика!!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 12:21
    +2
    Октябрь просто огонь!
    Франция Германия Испания Реал Ювентус
    Фантастика!!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 12:27
    0
    Да какая нахрен разница, куда важнее, что и Барса и Юве испепелят дырку позорную.
    Ссылка
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