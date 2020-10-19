Луческу назвал ключевое отличие между Месси и Роналду

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал ключевое отличие между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, с которыми украинскому клубу предстоит сыграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Я пересекался с ними много раз, но мои игроки – нет. И скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, какие они. Месси – невысокий игрок, который отлично действует в ограниченном пространстве благодаря взрывной скорости, уверенности в себе, дриблингу и так далее. Роналду – другой тип игрока, поскольку настолько любит забивать много голов, что ему необходимо больше пространства. Ему необходима помощь каждого, помощь его партнеров по команде.



Месси может сделать многие вещи самостоятельно. Роналду может действовать самостоятельно в пределах штрафной площадки или 20-ти метров от штрафной, но он пытается извлечь выгоду из пространства, которое создают другие, и забивает. Таким образом, они разные, но оба очень сильные игроки», – сказал Луческу.



Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем».

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