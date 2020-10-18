ЛУЧЕСКУ: «Динамовской молодежи нужно играть в Лиге чемпионов, чтобы расти»

Наставник столичного клуба – о своих задачах

  • 18.10.2020 20:08
  • 3042 просмотра
  • 18 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Динамовской молодежи нужно играть в Лиге чемпионов, чтобы расти»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Румынский тренер Мирча Луческу рассказал о новом вызове, который он получил в киевском «Динамо».
 
«Со времени последнего участия в группе ЛЧ «Динамо» потеряло много ценных игроков, футболистов международного уровня. Их место стали занимать молодые игроки. У «Динамо» очень молодой состав, поэтому моя задача – построить эту команду, поставить ей игру и добиться результата. В футболе невозможно начать с командой и сразу дать результат. В футболе чудес не бывает. 
 
Я ожидаю от своих игроков, что они будут выходить на поле с верой в себя, без страха, не думая о великих игроках, которые были в команде до них. Забарному 18, Миколенко – 21, Супряге – 20, есть молодые Цыганков, Цитаишвили, Шапаренко. 
 
Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. Я здесь, чтобы помочь им, вот и все», – сказал Луческу. 
 
Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». 

Соотечественник Луческу. Стал известен арбитр матча Динамо – Ювентус

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Источник — УЕФА

(14 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 21:12
    0
    JekFunny, 18.10.2020 21:10
    Я смотрел матч , там Юве конечно валял дурака , надеюсь на ДК у них будет такой же настрой и такой же состав
    Я не смотрел, но знаю что Пирло в своих первых матчах очень часто применяет ротацию состава, посмотрим, пока кроме Мораты там бояться некого
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 21:10
    0
    AdvocatusDei, 18.10.2020 20:53
    Все может быть, я тоже вполне допускаю.. Кротоне, который в два раза «дешевле» динамо это смог
    Я смотрел матч , там Юве конечно валял дурака , надеюсь на ДК у них будет такой же настрой и такой же состав
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 21:08
    -1
    А причем тут дождь?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 20:53
    -1
    JekFunny, 18.10.2020 20:46
    Ну вы там Интер до матча обыгрывали , так как будто это был Интер Баку, а не Интер Милан
    Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
    Хоть и понимаю что это архисложное задание .
    Все может быть, я тоже вполне допускаю.. Кротоне, который в два раза «дешевле» динамо это смог
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:49
    -1
    JekFunny, 18.10.2020 20:46
    Ну вы там Интер до матча обыгрывали , так как будто это был Интер Баку, а не Интер Милан
    Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
    Хоть и понимаю что это архисложное задание .
    Ну на лигу Шампиньёнов у ТОП команд другой настрой. И надеяться на дождь и фартовое полотенце - я бы НЕ стал
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:46
    +1
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:40
    ....Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку (с)
    Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
    Ну вы там Интер до матча обыгрывали , так как будто это был Интер Баку, а не Интер Милан
    Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
    Хоть и понимаю что это архисложное задание .
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 20:45
    -3
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:44
    Пора оформлять пенсию
    Ну с физруками динамовскими это год за два
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:44
    -2
    AdvocatusDei, 18.10.2020 20:42
    Миколенко уже 21, время летит
    Пора оформлять пенсию
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 20:42
    -1
    Миколенко уже 21, время летит
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:40
    -3
    JekFunny, 18.10.2020 20:35
    Пирло хочет менять схему Юве на 3-5-2 с быстрыми латералями
    И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
    Но не там у Юве почти два равноценных состава .
    Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
    Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
    ....Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку (с)
    Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:35
    0
    pricolist, 18.10.2020 20:25
    А почему б и не отобрать очки у Юве? В Италии вот Кротоне сумел с ними сыграть 1-1
    Пирло хочет менять схему Юве на 3-5-2 с быстрыми латералями
    И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
    Но не там у Юве почти два равноценных состава .
    Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
    Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.10.2020 20:35
    +4
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:31
    Ну ты сравнил ТОП команду Кротоне и недокоманду буратин из киева
    Так мы узнали, что Кротоне для кротов - топ-команда
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.10.2020 20:35
    +5
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:31
    Ну ты сравнил ТОП команду Кротоне и недокоманду буратин из киева
    Так мы узнали, что Кротоне для кротов - топ-команда
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:31
    +2
    румын прав , при всем уважении к молодежным турнирам , тот же Забарный , наверное столько опыта получил за эти два месяца , как за всю предыдущую карьеру
    А вообще фантастический сезон для парня , из дубля Динамо в сборную Украины ! Пусть и вынужденно, но все таки потенциал для основного защитника , команды Шевы , у него не малый .
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:31
    -11
    pricolist, 18.10.2020 20:25
    А почему б и не отобрать очки у Юве? В Италии вот Кротоне сумел с ними сыграть 1-1
    Ну ты сравнил ТОП команду Кротоне и недокоманду буратин из киева
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 20:25
    +4
    А почему б и не отобрать очки у Юве? В Италии вот Кротоне сумел с ними сыграть 1-1
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.10.2020 20:13
    +3
    ну навіщо ти розкрив секрет шахти, перед Реалом
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:11
    -17
    Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. (с)
    Мирча михалыч, чтобы РАСТИ. нужно кушать РАСТИШКУ
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.10.2020 20:35
    +5
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:31
    Ну ты сравнил ТОП команду Кротоне и недокоманду буратин из киева
    Так мы узнали, что Кротоне для кротов - топ-команда
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.10.2020 20:35
    +4
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:31
    Ну ты сравнил ТОП команду Кротоне и недокоманду буратин из киева
    Так мы узнали, что Кротоне для кротов - топ-команда
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 20:25
    +4
    А почему б и не отобрать очки у Юве? В Италии вот Кротоне сумел с ними сыграть 1-1
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.10.2020 20:13
    +3
    ну навіщо ти розкрив секрет шахти, перед Реалом
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:31
    +2
    румын прав , при всем уважении к молодежным турнирам , тот же Забарный , наверное столько опыта получил за эти два месяца , как за всю предыдущую карьеру
    А вообще фантастический сезон для парня , из дубля Динамо в сборную Украины ! Пусть и вынужденно, но все таки потенциал для основного защитника , команды Шевы , у него не малый .
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:46
    +1
    Forever_young_13, 18.10.2020 20:40
    ....Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку (с)
    Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
    Ну вы там Интер до матча обыгрывали , так как будто это был Интер Баку, а не Интер Милан
    Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
    Хоть и понимаю что это архисложное задание .
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 18.10.2020 21:12
    0
    JekFunny, 18.10.2020 21:10
    Я смотрел матч , там Юве конечно валял дурака , надеюсь на ДК у них будет такой же настрой и такой же состав
    Я не смотрел, но знаю что Пирло в своих первых матчах очень часто применяет ротацию состава, посмотрим, пока кроме Мораты там бояться некого
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 21:10
    0
    AdvocatusDei, 18.10.2020 20:53
    Все может быть, я тоже вполне допускаю.. Кротоне, который в два раза «дешевле» динамо это смог
    Я смотрел матч , там Юве конечно валял дурака , надеюсь на ДК у них будет такой же настрой и такой же состав
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 18.10.2020 20:35
    0
    pricolist, 18.10.2020 20:25
    А почему б и не отобрать очки у Юве? В Италии вот Кротоне сумел с ними сыграть 1-1
    Пирло хочет менять схему Юве на 3-5-2 с быстрыми латералями
    И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
    Но не там у Юве почти два равноценных состава .
    Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
    Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
    Ссылка
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