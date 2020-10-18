ЛУЧЕСКУ: «Динамовской молодежи нужно играть в Лиге чемпионов, чтобы расти»

Румынский тренер Мирча Луческу рассказал о новом вызове, который он получил в киевском «Динамо».



«Со времени последнего участия в группе ЛЧ «Динамо» потеряло много ценных игроков, футболистов международного уровня. Их место стали занимать молодые игроки. У «Динамо» очень молодой состав, поэтому моя задача – построить эту команду, поставить ей игру и добиться результата. В футболе невозможно начать с командой и сразу дать результат. В футболе чудес не бывает.



Я ожидаю от своих игроков, что они будут выходить на поле с верой в себя, без страха, не думая о великих игроках, которые были в команде до них. Забарному 18, Миколенко – 21, Супряге – 20, есть молодые Цыганков, Цитаишвили, Шапаренко.



Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. Я здесь, чтобы помочь им, вот и все», – сказал Луческу.



Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем».

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