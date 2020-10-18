ЛУЧЕСКУ: «Динамовской молодежи нужно играть в Лиге чемпионов, чтобы расти»

Румынский тренер Мирча Луческу рассказал о новом вызове, который он получил в киевском «Динамо».
«Со времени последнего участия в группе ЛЧ «Динамо» потеряло много ценных игроков, футболистов международного уровня. Их место стали занимать молодые игроки. У «Динамо» очень молодой состав, поэтому моя задача – построить эту команду, поставить ей игру и добиться результата. В футболе невозможно начать с командой и сразу дать результат. В футболе чудес не бывает.
Я ожидаю от своих игроков, что они будут выходить на поле с верой в себя, без страха, не думая о великих игроках, которые были в команде до них. Забарному 18, Миколенко – 21, Супряге – 20, есть молодые Цыганков, Цитаишвили, Шапаренко.
Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. Я здесь, чтобы помочь им, вот и все», – сказал Луческу.
Напомним, «Динамо» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем».
Соотечественник Луческу. Стал известен арбитр матча Динамо – Ювентус
Источник — УЕФА
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Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
Хоть и понимаю что это архисложное задание .
Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
Хоть и понимаю что это архисложное задание .
Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
Хоть и понимаю что это архисложное задание .
И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
Но не там у Юве почти два равноценных состава .
Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
Но не там у Юве почти два равноценных состава .
Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
А вообще фантастический сезон для парня , из дубля Динамо в сборную Украины ! Пусть и вынужденно, но все таки потенциал для основного защитника , команды Шевы , у него не малый .
Мирча михалыч, чтобы РАСТИ. нужно кушать РАСТИШКУ
А вообще фантастический сезон для парня , из дубля Динамо в сборную Украины ! Пусть и вынужденно, но все таки потенциал для основного защитника , команды Шевы , у него не малый .
Как там у классика: "надежды девушек пЫтали...."
Я же чисто субъективно , без всяких прогнозов , надеюсь на домашнюю ничью
Хоть и понимаю что это архисложное задание .
И после тягомотины от Сарри , нужно время на такие изменения
Но не там у Юве почти два равноценных состава .
Конечно надеемся на недооценку , родные стены и нашу команду , но все таки Юве это Юве
Хотя , в глубине души , я и надеюсь на ничеечку
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