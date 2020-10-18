Соотечественник Луческу. Стал известен арбитр матча Динамо – Ювентус

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом», который состоится во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский».

Главным рефери поединка будет 40-летний соотечественник румынского главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Овидиу Хацеган.

Его ассистентами выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге, а роль четвертого рефери досталась Себастьяну Колцеску. Все трое также представляют Румынию.

Видеопомощником рефери назначен немец Бастиан Данкерт, а его ассистентом - Харм Осмерс, который также представляет Германию.

Отметим, что Овидиу Хацеган работал ранее на четырех матчах «Динамо», в том числе и на недавнем выездном поединке против «Гента» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Также судил поединки «бело-синих» против «Манчестер Сити» (0:0), «Наполи» (0:0) и «Сток Сити» (1:1).