Соотечественник Луческу. Стал известен арбитр матча Динамо – Ювентус

Поединок на НСК «Олимпийский» рассудит румынская бригада во главе с Овидиу Хацеганом

  • 18.10.2020 19:54
  • 856 просмотров
  • 6 комментариев
Соотечественник Луческу. Стал известен арбитр матча Динамо – Ювентус
© telekomsport.ro. Овидиу Хацеган

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом», который состоится во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский».

Главным рефери поединка будет 40-летний соотечественник румынского главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Овидиу Хацеган.

Его ассистентами выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге, а роль четвертого рефери досталась Себастьяну Колцеску. Все трое также представляют Румынию.

Видеопомощником рефери назначен немец Бастиан Данкерт, а его ассистентом - Харм Осмерс, который также представляет Германию.

Отметим, что Овидиу Хацеган работал ранее на четырех матчах «Динамо», в том числе и на недавнем выездном поединке против «Гента» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Также судил поединки «бело-синих» против «Манчестер Сити» (0:0), «Наполи» (0:0) и «Сток Сити» (1:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.10.2020 20:25
    0
    alefteev77, 18.10.2020 20:18
    Вже нічому не дивуюсь. УЄФА - це ще та помийка.
    -
    Маніпуляції з суддівством (а тепер вже з VAR), жеребкуванням, фінансовим фейр-плей.
    -
    Шкода, але футбол хочеться дивитись все менше і менше.
    Менше забивайте голову конспірологією. З такими командами, як Юве, розраховувати на допомогу суддів точно не варто.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:21
    -1
    alefteev77, 18.10.2020 20:18
    Вже нічому не дивуюсь. УЄФА - це ще та помийка.
    -
    Маніпуляції з суддівством (а тепер вже з VAR), жеребкуванням, фінансовим фейр-плей.
    -
    Шкода, але футбол хочеться дивитись все менше і менше.
    Смотри БАЛЕТ, ну какие проблемы??
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.10.2020 20:18
    0
    Вже нічому не дивуюсь. УЄФА - це ще та помийка.
    -
    Маніпуляції з суддівством (а тепер вже з VAR), жеребкуванням, фінансовим фейр-плей.
    -
    Шкода, але футбол хочеться дивитись все менше і менше.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.10.2020 20:12
    0
    вигадати щось нове чи ні, ось у чому питання
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.10.2020 20:09
    -1
    Быть шубе или не быть, вот в чём вопрос!
    .........Монолог Гамлета \
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 18.10.2020 20:25
    0
    alefteev77, 18.10.2020 20:18
    Вже нічому не дивуюсь. УЄФА - це ще та помийка.
    -
    Маніпуляції з суддівством (а тепер вже з VAR), жеребкуванням, фінансовим фейр-плей.
    -
    Шкода, але футбол хочеться дивитись все менше і менше.
    Менше забивайте голову конспірологією. З такими командами, як Юве, розраховувати на допомогу суддів точно не варто.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.10.2020 20:18
    0
    Вже нічому не дивуюсь. УЄФА - це ще та помийка.
    -
    Маніпуляції з суддівством (а тепер вже з VAR), жеребкуванням, фінансовим фейр-плей.
    -
    Шкода, але футбол хочеться дивитись все менше і менше.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.10.2020 20:12
    0
    вигадати щось нове чи ні, ось у чому питання
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности