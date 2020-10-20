Украина футбольная. Валяеву будет непросто

Вышел в эфир свежий выпуск программы «Украина футбольная», в котором рассказывается о матчах 7-го тура Первой лиги.
- Нули в горишних Плавнях и Луцке, «Верес» снова выиграет дома;
- драма в Краматорске, камбэк «Черноморца»;
- Вторая лига: рекордная результативность, лидеры уходят в отрыв.
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Источник — YouTube
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