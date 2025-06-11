Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичкам Украинской Премьер-лиги посоветовали улучшить свою инфраструктуру
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 10:27 | Обновлено 11 июня 2025, 10:47
346
0

Новичкам Украинской Премьер-лиги посоветовали улучшить свою инфраструктуру

Президент ПФЛ Александр Каденко – о перспективах Эпицентра, Полтавы, Металлиста 1925 и Кудровки

11 июня 2025, 10:27 | Обновлено 11 июня 2025, 10:47
346
0
Новичкам Украинской Премьер-лиги посоветовали улучшить свою инфраструктуру
ФК Кудровка

Президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко прокомментировал выход четырех коллективов Первой лиги в элитный дивизион и поделился мнением об их перспективах:

– Какие прогнозы у вас относительно всех клубов, которые поднялись из Первой Лиги в УПЛ – «Полтава», «Кудровка», «Эпицентр», «Металлист 1925»? Как вы думаете, закрепятся ли эти команды в УПЛ?

– В первую очередь все будет зависеть от руководителей футбольных клубов и финансирования. Мы понимаем, что сейчас нелегкое время, но всем этим клубам нужно улучшать инфраструктурную составляющую для того, чтобы развиваться.

Если вспомним, еще несколько лет назад «Полесье», «Кривбасс», «Колос» – как только они вышли из Первой лиги, у них не было такой инфраструктуры. Они смогли со временем создать инфраструктуру и сейчас отвечают всем требованиям Украинской Премьер-лиги.

Поэтому я надеюсь, что руководители пойдут на то, чтобы подтянуть свою инфраструктуру и было комфортно как играть футболистам, так и болельщикам посещать стадионы, – считает Каденко.

По теме:
У Ворсклы может смениться владелец
Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Футболист киевского Динамо не признает свою вину. Ему дали срок за насилие
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины ПФЛ Украины Александр Каденко Металлист 1925 Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Полтава
Николай Титюк Источник: ПФЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10 июня 2025, 23:29 0
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Судя по всему, одному из болельщиков на трибунах стало плохо

Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Футбол | 11 июня 2025, 07:48 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду

Первую строчку продолжает занимать Усман Дембеле

Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Футбол | 10.06.2025, 22:05
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Футбол | 11.06.2025, 10:23
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
Футбол | 11.06.2025, 10:09
Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
09.06.2025, 11:05 17
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
09.06.2025, 10:55
Футбол
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
09.06.2025, 18:00 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем