Новичкам Украинской Премьер-лиги посоветовали улучшить свою инфраструктуру

Президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко прокомментировал выход четырех коллективов Первой лиги в элитный дивизион и поделился мнением об их перспективах:

– Какие прогнозы у вас относительно всех клубов, которые поднялись из Первой Лиги в УПЛ – «Полтава», «Кудровка», «Эпицентр», «Металлист 1925»? Как вы думаете, закрепятся ли эти команды в УПЛ?

– В первую очередь все будет зависеть от руководителей футбольных клубов и финансирования. Мы понимаем, что сейчас нелегкое время, но всем этим клубам нужно улучшать инфраструктурную составляющую для того, чтобы развиваться.

Если вспомним, еще несколько лет назад «Полесье», «Кривбасс», «Колос» – как только они вышли из Первой лиги, у них не было такой инфраструктуры. Они смогли со временем создать инфраструктуру и сейчас отвечают всем требованиям Украинской Премьер-лиги.

Поэтому я надеюсь, что руководители пойдут на то, чтобы подтянуть свою инфраструктуру и было комфортно как играть футболистам, так и болельщикам посещать стадионы, – считает Каденко.