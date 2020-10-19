Андрей ДИКАНЬ: «Не обижались, когда в России нас называли хохлами»

Бывший вратарь сборной Украины – о периоде, когда он играл в «СКА Хабаровск»

  • 19.10.2020 13:42
  • 249 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ДИКАНЬ: «Не обижались, когда в России нас называли хохлами»
© Спорт-Экспресс. Андрей Дикань

Ассистент главного тренера харьковского «Металла» Андрей Дикань, заявил, что не обижался, когда его в России называли хохлом.
 
– У «СКА Хабаровска» был тренер из Украины, он пригласил нескольких украинцев. Слышал, что вас называли хохлами.
– Мы на это не обижались. Про нас и в газетах писали, что мы – украинский десант.
 
– Украинский десант – это не «Бей хохлов, спасай Россию», как в известном заголовке перед матчем Россия – Украина.
– Мы приехали, после нас еще приехала большая группа украинских футболистов. Очень большой десант туда высадился, – сказал Дикань.
 
Отметим, что Андрей Дикань выступал за «СКА Хабаровск» в период с 1999 по 2004 годы.

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Источник — Stargorod Sport

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 14:01
    0
    olexyn, 19.10.2020 13:55
    і, щоб не називали вас хохлами - ви всі взяли паспорти з куркою-мутантом по спрощеній процедурі. І ви стали запроданцями.
    А разве это плохо? Зато будет меньше таких в нашей стране. Пусть берут паспорта те кто хочет и уезжают туда, нам же легче будет жить и строить хорошую страну, которую будут любить.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 13:55
    0
    і, щоб не називали вас хохлами - ви всі взяли паспорти з куркою-мутантом по спрощеній процедурі. І ви стали запроданцями.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 14:01
    0
    olexyn, 19.10.2020 13:55
    і, щоб не називали вас хохлами - ви всі взяли паспорти з куркою-мутантом по спрощеній процедурі. І ви стали запроданцями.
    А разве это плохо? Зато будет меньше таких в нашей стране. Пусть берут паспорта те кто хочет и уезжают туда, нам же легче будет жить и строить хорошую страну, которую будут любить.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 13:55
    0
    і, щоб не називали вас хохлами - ви всі взяли паспорти з куркою-мутантом по спрощеній процедурі. І ви стали запроданцями.
    Ссылка
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