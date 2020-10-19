Андрей ДИКАНЬ: «Не обижались, когда в России нас называли хохлами»

Ассистент главного тренера харьковского «Металла» Андрей Дикань, заявил, что не обижался, когда его в России называли хохлом.



– У «СКА Хабаровска» был тренер из Украины, он пригласил нескольких украинцев. Слышал, что вас называли хохлами.

– Мы на это не обижались. Про нас и в газетах писали, что мы – украинский десант.



– Украинский десант – это не «Бей хохлов, спасай Россию», как в известном заголовке перед матчем Россия – Украина.

– Мы приехали, после нас еще приехала большая группа украинских футболистов. Очень большой десант туда высадился, – сказал Дикань.



Отметим, что Андрей Дикань выступал за «СКА Хабаровск» в период с 1999 по 2004 годы.

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