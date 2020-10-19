ПСЖ
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Ман Юнайтед
20.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Центральный матч первого игрового дня Лиги чемпионов состоится в Париже

  • 19.10.2020 20:07
  • 454 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© AS

Во вторник, 20 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ примет «Манчестер Юнайтед».

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, ПСЖ начинает новую еврокубковую кампанию в матче с «Манчестер Юнайтед». Команда Уле Гуннара Сульшера возвращается в главный евротурнир спустя год. В прошлом сезоне МЮ играл в Лиге Европы, где дошел до полуфинала. Сейчас уровень будет намного выше. 

ПСЖ - фаворит этого матча. Но в новом сезоне команда стартовала не совсем удачно. В чемпионате подопечные Томаса Тухеля потерпели уже два поражения от «Ланса» и «Марселя». Поэтому сейчас парижане занимают лишь второе место. Невыразительные результаты на старте сезона можно объяснить отсутствием многих ключевых игроков из-за коронавируса. В сентябре вирус подхватила почти половина команды. Но сейчас команда выровнялась и одержала пять побед подряд в Лиге 1.

«Манчестер Юнайтед» провел успешный прошлый сезон. Команда вышла в полуфинал Лиги Европы и финишировала на третьем месте АПЛ. Сульшер после всех неудач вернул «красных дьяволов» в Лигу чемпионов. Под еврокубковую кампанию МЮ хорошо поработал на трансферном рынке. Команда усилилась такими игроками: Кавани, Траоре, Ван де Бек, Теллес. Но пока эти подписания не помогают команде достигать положительных результатов. В Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» после четырех туров занимает 14-е место (!), имея лишь шесть очков в активе. Команда потерпела разгромные поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) и от «Тоттенхэма» (1:6). Что обидно, ведь «шпорам» МЮ проиграл на «Олд Траффорд». Плохие результаты уже спровоцировали множество разговоров о возможной отставке Уле Гуннара Сульшера. Специалисту в скором времени нужно исправлять ситуацию, ведь дальше будет все меньше времени.

Кадровая ситуация в обеих команд разная. У ПСЖ точно игру пропустит несколько игроков основы, а это - Паредес, Икарди, Перейра, Керер и Бернат. Также рискует пропустить игру Юлиан Дракслер. У «Ман Юнайтед» ситуация с футболистами намного лучше. Под вопросом на этот матч только Туанзебе и Гринвуд.

ПСЖ является фаворитом у букмекеров. Несмотря на проблемы с составом, ключевая тройка (Неймар, Мбаппе, Ди Мария) в строю. А с учетом проблем МЮ в обороне, можно ожидать, что кто-то из этих футболистов точно забьет, а может и не раз.

Ориентировочные стартовые составы:

ПСЖ: Навас - Флоренси, Диалло, Кимпембе, Курзава, Эррера, Гейе, Верратти, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес, Матич, Погба, Мата, Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

 

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20 октября, вторник

ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»
Париж.  Стадион «Парк де Пренс». 22:00
Прямая трансляция на MEGOGO и «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 20:47
    0
    МЮ в разобранном состоянии. Будет погром.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 20:47
    0
    МЮ в разобранном состоянии. Будет погром.
    Ссылка
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