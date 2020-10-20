ПСЖ
1 : 2
Ман Юнайтед
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед в напряженном матче обыграл ПСЖ

Команда Сульшера добыла победу в конце матча

  • 20.10.2020 23:54
  • 777 просмотров
  • 5 комментариев
Манчестер Юнайтед в напряженном матче обыграл ПСЖ
© Skysports.com

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе H.

В топ-матче группы «Манчестер Юнайтед» на выезде сумел обыграть ПСЖ со счетом 2:1. Решающий гол Маркус Рэшфорд забил в конце встречи и подарил гостям три очка.

В другой игре «Лейпциг» одолел «Башакшехир».

Группа H

ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Марсьяль, 55 (в свои ворота) - Фернандес, 23 (с пен), Рэшфорд, 87

ПСЖ: Навас, Флоренци (Сарабия, 78), Диалло, Кимпемб, Курзава (Баккер, 75), Перейра, Гуйе (Кин, 46), Эррера, Ди Мария (Дагба, 75), Неймар, Мбаппе

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзабе, Линделеф, Шоу, Теллес (Погба, 65), Фернандес (де Бек, 85), Мактоминей, Фред, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 85)


Лейпциг - Башакшехир 2:0
Голы: Анхелиньо, 16, 20

Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано (Конате, 66), Хальстенберг, Норди, Нкунку (Клюйверт, 71), Кампл (Адама, 58), Анхелиньо, Ольмо (Хенрикс, 66), Поульсен, Форсберг (Ванг, 46)

Башакшехир: Гунок, Кайкара (Озкан, 30), Шкртел, Епуряну, Мбомбо, Топал (Ба, 67), Кавечи (Алексич, 83), Рафаэль, Вишца, Турук, Кривелли

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 21.10.2020 00:25
    0
    В Сульшера шанс розвіяти плітки.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.10.2020 00:21
    0
    Став очка зашла!
    Ссылка
    Negodnik
      Negodnik, 21.10.2020 00:07
    0
    Что за форма у мю?)
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 00:00
    0
    А какой мач бил просто огонь
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 23:58
    0
    МанЮ выдаёт непредсказуемые результаты.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 21.10.2020 00:25
    0
    В Сульшера шанс розвіяти плітки.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.10.2020 00:21
    0
    Став очка зашла!
    Ссылка
    Negodnik
      Negodnik, 21.10.2020 00:07
    0
    Что за форма у мю?)
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
      Alex Anatoliuov, 21.10.2020 00:00
    0
    А какой мач бил просто огонь
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 23:58
    0
    МанЮ выдаёт непредсказуемые результаты.
    Ссылка
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