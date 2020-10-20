Манчестер Юнайтед в напряженном матче обыграл ПСЖ

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе H.

В топ-матче группы «Манчестер Юнайтед» на выезде сумел обыграть ПСЖ со счетом 2:1. Решающий гол Маркус Рэшфорд забил в конце встречи и подарил гостям три очка.

В другой игре «Лейпциг» одолел «Башакшехир».

Группа H

ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Марсьяль, 55 (в свои ворота) - Фернандес, 23 (с пен), Рэшфорд, 87

ПСЖ: Навас, Флоренци (Сарабия, 78), Диалло, Кимпемб, Курзава (Баккер, 75), Перейра, Гуйе (Кин, 46), Эррера, Ди Мария (Дагба, 75), Неймар, Мбаппе

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзабе, Линделеф, Шоу, Теллес (Погба, 65), Фернандес (де Бек, 85), Мактоминей, Фред, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 85)



Лейпциг - Башакшехир 2:0

Голы: Анхелиньо, 16, 20

Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано (Конате, 66), Хальстенберг, Норди, Нкунку (Клюйверт, 71), Кампл (Адама, 58), Анхелиньо, Ольмо (Хенрикс, 66), Поульсен, Форсберг (Ванг, 46)

Башакшехир: Гунок, Кайкара (Озкан, 30), Шкртел, Епуряну, Мбомбо, Топал (Ба, 67), Кавечи (Алексич, 83), Рафаэль, Вишца, Турук, Кривелли