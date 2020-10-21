РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир — 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 07:53
  • 311 просмотров
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РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир — 2:0. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/dierotenbullen

«Лейпциг» обыграл «Истанбул Башакшехир» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:0.

Лейпциг - Башакшехир - 2:0
Голы: Анхелиньо, 16, 20

Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано (Конате, 66), Хальстенберг, Норди, Нкунку (Клюйверт, 71), Кампл (Адама, 58), Анхелиньо, Ольмо (Хенрикс, 66), Поульсен, Форсберг (Ванг, 46)

Башакшехир: Гунок, Кайкара (Озкан, 30), Шкртел, Епуряну, Мбомбо, Топал (Ба, 67), Кавечи (Алексич, 83), Рафаэль, Вишца, Турук, Кривелли

События матча
20' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
16' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
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Источник — Футбол 1/2/3

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