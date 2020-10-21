РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир — 2:0. Видео голов и обзор матча

«Лейпциг» обыграл «Истанбул Башакшехир» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:0.
Лейпциг - Башакшехир - 2:0
Голы: Анхелиньо, 16, 20
Лейпциг: Гулачи, Орбан, Упамекано (Конате, 66), Хальстенберг, Норди, Нкунку (Клюйверт, 71), Кампл (Адама, 58), Анхелиньо, Ольмо (Хенрикс, 66), Поульсен, Форсберг (Ванг, 46)
Башакшехир: Гунок, Кайкара (Озкан, 30), Шкртел, Епуряну, Мбомбо, Топал (Ба, 67), Кавечи (Алексич, 83), Рафаэль, Вишца, Турук, Кривелли
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
Источник — Футбол 1/2/3
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