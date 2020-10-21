ПСЖ
1 : 2
Ман Юнайтед
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 00:53
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча
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20 октября в матче 1-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Смотрите видео голов и обзор матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2.

ГОЛ! 0:1. Бруну Фернандеш, 23 мин. (пенальти)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Марсьяль, 55 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2. Рэшфорд, 87 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
55' ГОЛ ! Автогол забил Антони Марсьяль (ПСЖ).
23' ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Футбол 1/2/3

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