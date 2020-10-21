ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча

20 октября в матче 1-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Смотрите видео голов и обзор матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Бруну Фернандеш, 23 мин. (пенальти)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Марсьяль, 55 мин. (автогол)
ГОЛ! 1:2. Рэшфорд, 87 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Автогол забил Антони Марсьяль (ПСЖ).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.