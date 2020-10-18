4-й тур
Арминия
1 : 4
Бавария
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Арминия - Бавария - 1:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

  • 18.10.2020 12:45
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Арминия - Бавария - 1:4. Видео голов и обзор матча
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«Бавария» одержала разгромную выездную победу над «Арминией» в матче четвертого тура Бундеслиги. Встреча закончилась со счетом 4:1. По два гола забили Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

«Арминия» - «Бавария» - 1:4
Голы: Мюллер, 8, 51, Левандовски, 25, 45.

«Арминия»: Ортега, Лукоки, Пипер, де Медина (Берендт, 83), ван дер Хорн, Притль, Доан (Зойферт, 90), Хартель (Эдмундссон, 90), Гебауэр (Ябо, 69), Кунце (Шипплок, 70), Клос.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Дэвис, 90), Павар, Зюле, Гнабри (Дуглас Коста, 65), Толиссо, Коман (Мусиала, 86), Горетцка (Хави Мартинес, 65), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 86).

Удаление: Толиссо, 76.

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События матча
76' Корентен Толиссо (Бавария) получает красную карточку.
59' ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Арминия).
51' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
45' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
26' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
8' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 12:51
    0
    Роберт как робот
    2 гола за Польшу, 2 - за Баварию...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 18.10.2020 12:51
    0
    Роберт как робот
    2 гола за Польшу, 2 - за Баварию...
    Ссылка
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