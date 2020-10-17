Дубли Мюллера и Левандовски приносят победу Баварии над Арминией

Очередная уверенная победа мюнхенского клуба

  • 17.10.2020 21:59
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Дубли Мюллера и Левандовски приносят победу Баварии над Арминией
© twitter.com/fcbayern

«Бавария» одержала разгромную выездную победу над «Арминией» в матче четвертого тура Бундеслиги. Встреча закончилась со счетом 4:1. По два гола забили Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

«Арминия» - «Бавария» - 1:4
Голы: Мюллер, 8, 51, Левандовски, 25, 45.

«Арминия»: Ортега, Лукоки, Пипер, де Медина (Берендт, 83), ван дер Хорн, Притль, Доан (Зойферт, 90), Хартель (Эдмундссон, 90), Гебауэр (Ябо, 69), Кунце (Шипплок, 70), Клос.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Люка Эрнандес (Дэвис, 90), Павар, Зюле, Гнабри (Дуглас Коста, 65), Толиссо, Коман (Мусиала, 86), Горетцка (Хави Мартинес, 65), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 86).

Удаление: Толиссо, 76.

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Источник — Sport.ua

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