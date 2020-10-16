Арминия - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Чемпион приедет в гости к новичку

  • 16.10.2020 23:02
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Арминия - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/fcbayern

«Бавария» после побед на всех фронтах в минувшем сезоне достаточно успешно начала новый чемпионат Германии. Неожиданностью стало только поражение 1:4 от «Хоффенхайма» во втором туре, когда скромная команда весьма сенсационно разобралась с чемпионом. Некоторые проблемы показал и третий тур, в котором «Бавария» выиграла у «Герты» с результатом 4:3, а Роберт Левандовски оформил все четыре гола. Решающий мяч форвард забил с пенальти в компенсированное время.

Новичок Бундеслиги «Арминия» по итогам трех туров имеет четыре пункта и неплохой старт чемпионата. Команда обыграла «Кельн» и сыграла вничью с «Айнтрахтом», а также уступила «Вердеру». Несмотря на то, что больше одного мяча «Арминия» пока не пропускала, остановить атаку мюнхенского гранда будет тяжело.

Отметим возвращение в состав форварда Кингсли Комана, получившего травму в первых числах октября. Пожалуй, единственным фактором, который может сыграть в пользу хозяев, является пауза на матчи сборных. Часто гранды после игр сборных проводят невнятные матчи, и ранее «Бавария» уже сталкивалась с такой проблемой.

«Арминия» отдыхала почти три недели и спокойно готовилась к матчу чемпионата.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

17 октября, суббота

«Арминия» – «Бавария»
Билефельд. Старт в 19:30
ТВ-трансляция - сервис Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности