«Бавария» после побед на всех фронтах в минувшем сезоне достаточно успешно начала новый чемпионат Германии. Неожиданностью стало только поражение 1:4 от «Хоффенхайма» во втором туре, когда скромная команда весьма сенсационно разобралась с чемпионом. Некоторые проблемы показал и третий тур, в котором «Бавария» выиграла у «Герты» с результатом 4:3, а Роберт Левандовски оформил все четыре гола. Решающий мяч форвард забил с пенальти в компенсированное время.

Новичок Бундеслиги «Арминия» по итогам трех туров имеет четыре пункта и неплохой старт чемпионата. Команда обыграла «Кельн» и сыграла вничью с «Айнтрахтом», а также уступила «Вердеру». Несмотря на то, что больше одного мяча «Арминия» пока не пропускала, остановить атаку мюнхенского гранда будет тяжело.

Отметим возвращение в состав форварда Кингсли Комана, получившего травму в первых числах октября. Пожалуй, единственным фактором, который может сыграть в пользу хозяев, является пауза на матчи сборных. Часто гранды после игр сборных проводят невнятные матчи, и ранее «Бавария» уже сталкивалась с такой проблемой.

«Арминия» отдыхала почти три недели и спокойно готовилась к матчу чемпионата.

17 октября, суббота