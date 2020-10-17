Бундеслига. Выездные победы Боруссии Дортмунд, Лейпцига и Байера

В рамках очередного тура Бундеслиги победы одержали дортмундская «Боруссия», «Лейпциг», «Вердер» и «Штутгарт».
Бундеслига. 4-й тур
«Хоффенхайм» - «Боруссия» Д - 0:1
Гол: Ройс – 76.
«Аугсбург» - РБ «Лейпциг» - 0:2
Голы: Анхелиньо – 45, Поульсен – 66.
«Герта» - «Штутгарт» - 0:2
Голы: Кемпф – 9, Кастро – 68.
«Майнц» - «Байер» - 0:1
Гол: Аларио – 30.
«Фрайбург» - «Вердер» - 1:1
Голы: Линхарт – 15 - Фуллкруг – 25 (пен).
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Источник — Sport.ua
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