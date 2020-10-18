В поединке 4-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Хоффенхайм» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 0:1
Голы: Ройс, 76
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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