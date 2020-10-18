Реал Мадрид и Барселона повторили историческое достижение

В чемпионате Испании прошли матчи 6-го тура Примеры с участием «Реала» и «Барселоны». Мадридцы на своем поле уступили «Кадису» со счетом 0:1. А «Барселона» проиграла «Хетафе» в гостях со счетом 0:1. Это поражение стало первым для каталонской команды под руководством Роналда Кумана.

Впервые за 20 лет Реал Мадрид и Барселона проиграли в один день с сухим счетом. В последний раз такое произошло 6 мая 2000 года, когда «Барса» уступила со счетом 0:2 «Райо Вальекано», а мадридцы проиграли «Алавесу» 0:1.