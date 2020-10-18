Макаренко принес победу Кортрейку в матче с Мехеленом

29-летний полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко забил победный мяч в поединке с «Мехеленом». Украинец, контракт которого принадлежит «Андерлехту», на 74-й минуте головой замкнул подачу с левого фланга. Гол Макаренко оказался победным: «Кортрейк» выиграл со счетом 2:1. Евгений Макаренко сыграл 9 матчей в нынешнем сезоне.

В составе «Мехелена» на замену на 83-й минуте вышел другой украинец – Марьян Швед, для которого этот матч стал третьим в сезоне.

Отметим, что в 9-м туре дебютный гол за «Сент-Трюйден» забил экс-форвард «Десны» Александр Филиппов, а нападающий Роман Яремчук записал на свой счет гол и голевую передачу за «Гент».

Чемпионат Бельгии. 9-й тур

«Мехелен» - «Кортрейк» - 1:2

Голы: Вут, 53 — Йонкхере, 71, Макаренко, 74.

