Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгрома

Украинский форвард и гол забил, и результативную передачу сделал

  • 17.10.2020 19:06
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Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгрома
© twitter.com/kaagent

В чемпионате Бельгии кризис не отпускает «Гент», который проиграл команде «Серкль Брюгге» со счетом 2:5.

При этом в составе гостей продуктивный матч провел украинский форвард Роман Яремчук, который сделал результативную передачу и забил гол с пенальти, но этого не хватило даже для ничьей.

Всю игру провел на поле Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на поле на 63-й минуте.

Серкль Брюгге - Гент 5:2
Голы: Кануте, 4, Хотич, 31 (с пен), Угбо, 57, 78, Марчелин, 82 - Ольсен, 14, Яремчук, 63 (с пен)

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Источник — Sport.ua

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