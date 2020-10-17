Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгрома

В чемпионате Бельгии кризис не отпускает «Гент», который проиграл команде «Серкль Брюгге» со счетом 2:5.

При этом в составе гостей продуктивный матч провел украинский форвард Роман Яремчук, который сделал результативную передачу и забил гол с пенальти, но этого не хватило даже для ничьей.

Всю игру провел на поле Игорь Пластун, а Роман Безус вышел на поле на 63-й минуте.

Серкль Брюгге - Гент 5:2

Голы: Кануте, 4, Хотич, 31 (с пен), Угбо, 57, 78, Марчелин, 82 - Ольсен, 14, Яремчук, 63 (с пен)