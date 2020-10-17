6-й тур
Минай
0 : 1
Мариуполь
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Василий КОБИН: «Мариуполь был быстрее и активнее нас»

Наставник «Миная» высказался о поражении

  • 17.10.2020 17:16
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Василий КОБИН: «Мариуполь был быстрее и активнее нас»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал домашнее поражение от «Мариуполя» (0:1) в матче 6-го тура УПЛ.

- Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. «Мариуполь» создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла до ничейного результата, но 90+2-я минута решила исход.

- Прокомментируйте этот эпизод.
- Надо смотреть. По моему мнению, если фол был, то к линии штрафной площади - сантиметров десять. Но судья принял такое решение.

- Первый тайм был насыщенным, вы разобрали тактику «Мариуполя». Все ли вашим игрокам удалось?
- Не все удавалось. Не удавался выход из обороны. Я предупреждал своих игроков, что «Мариуполь» - молодая агрессивная обученная команда. Они были быстрее нас в первом тайме, мы не могли выйти из прессинга. А когда выходили, то проигрывали в скоростной работе. «Мариуполь» был быстрее в принятии решений. Но мы не будем опускать руки и будем стараться набирать очки далее», - сказал Кобин.

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Источник — UA-Football

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