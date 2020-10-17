6-й тур
Минай
0 : 1
Мариуполь
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мариуполь в гостях вырвал победу у Миная

В компенсированное время арбитр назначил спорный пенальти в ворота хозяев

  • 17.10.2020 15:54
  • 1499 просмотров
  • 14 комментариев
Мариуполь в гостях вырвал победу у Миная

На дебютную в истории встреч соперников игру главный тренер «Миная» Василий Кобин по сравнению с предыдущим матчем сделал некоторые изменения в стартовом составе: вместо Маткобожика, Ткачука, Маембе и дисквалифицированного Пиняшко на поле вышли Голодюк, Снижко, Лопырёнок и Глагола, причем для последнего это была дебютная игра в УПЛ.

Хозяева поля активнее начали игру, однако до опасных моментов у ворот Гальчука дело не доходило. Зато гости в дебюте игры имели прекрасную возможность открыть счет. Попович неудачно сыграл на выходе из ворот, однако мяч после удара Сикана попал в перекладину ворот «Миная». Мариупольцы продолжали искать пути взятия ворот соперников и после фланговой передачи от Бондаренко защитник Лопырёнок вовремя выбил мяч на угловой.

Гости продолжали владеть преимуществом и Поповичу часто приходилось вступать в игру, ликвидируя угрозы, в частности спасая ворота после ударов Чеха и Топалова. Напряжение на поле возростало, и арбитру Арановскому приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек, в том числе и представителю тренерского штаба «Мариуполя» Иванову.

Во время перерыва Василий Кобин, чтобы изменить ход поединка, решил сделать две замены и первый опасный момент возник у ворот гостей, когда Кныш пробил впритирку с дальней штангой. Мариупольцы тоже имели момент в начале второго тайма, но Бондаренко не воспользовался ошибкой Лопырёнка – другой защитник успел блокировать удар. Мог отличиться со штрафного и Мишнёв, но пробил в руки вратарю.

Закарпатцы при первой возможности проводили быстрые контратаки, одну из которых пытался завершить Нуриев, пробивая в ближний угол, но Гальчук был на месте. Мариупольцы тоже пытались вырвать победу, но пройти массированные оборонительные редуты «Миная» было сложно. Одна из быстрых фланговых атак гостей завершилась прорывом к воротам Танковского, но тот ошибся с передачей партнеру.

Подопечные Остапа Маркевича пытались в конце напряженного поединка «дожать» соперника. Завершал атаку ударом сходу Мишнёв, но и капитану «Мариуполя» не хватило точности. Напомнил о своих дальних ударах и опытный Ткачук, но мяч срикошетил в руки Гальчука.

А в компенсированное время Сакив нарушил правила против Кулакова и арбитр посчитал, что нарушение правил произошло именно в штрафной «Миная». Бондаренко впервые в УПЛ пробивал пенальти и мяч от рук вратаря оказался в сетке. Так завершился безголевой сериал «Мариуполя», который длился в чемпионате 282 минуты.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

«Минай» - «Мариуполь» - 0:1

 Бондаренко (91, с пенальти)

 Снижко (34), Лопыренок (37, Матич (66), Шиндер (86) - Стасюк (19), Быков (40)

«Минай»: Попович - Снижко, Сакив, Шиндер (Ахмедзаде, 87), Голодюк (Ткачук, 46), Кожанов (Маемба, 46), Лопыренок, Нуриев, Матич, Глагола (Кныш, 33), Меличенко

«Мариуполь»: Гальчук - Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Танковский, Мишнев, Топалов, Бондаренко, Сикан (Кулаков, 58)

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион: «Авангард»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

 

 

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    KSF
      KSF, 17.10.2020 16:21
    0
    Маркевичи умеют с судьями работать. Еще смешно , как ватные кроты за Мариуполь жопу рвут.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:21
    0
    Maks7777, 17.10.2020 16:19
    Колос да с села нагнул ДК этот история ,а с львовом шахтёр даже не помню,помнят +23 это все помнят это история
    Ну да я тоже помню як проти Колоса Шахтарю 3 пенальті дали бо гол нормально забити не могли
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:19
    -2
    UZminaj, 17.10.2020 16:14
    Цей Львів із Шахтарем 1:1 зіграв
    Колос да с села нагнул ДК этот история ,а с львовом шахтёр даже не помню,помнят +23 это все помнят это история
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:18
    0
    Sergey Kovaleff, 17.10.2020 16:18
    Сегодня будем посмотреть...
    Я про Рух
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 17.10.2020 16:18
    0
    UZminaj, 17.10.2020 16:14
    Цей Львів із Шахтарем 1:1 зіграв
    Сегодня будем посмотреть...
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:14
    +1
    Цей Львів із Шахтарем 1:1 зіграв
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:11
    -5
    SerjMakovey, 17.10.2020 16:09
    За уши вытащили... Гнилая победа.
    За уши вас с Львовом вытащили
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 16:10
    +5
    con clusion, 17.10.2020 16:05
    Футбольный бог вернул им долг за Ковалёвку.
    Лучше поражение и победа, чем две ничьи...)
    Представляю в каком месте должен быть свисток у этого "бога" по мнению закарпатцев.
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 17.10.2020 16:09
    +6
    За уши вытащили... Гнилая победа.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 17.10.2020 16:09
    -9
    Мариуполь молодцы,вы так скоро и киевлян катать будете ,их колос села катает ,а вы то100% лучше
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 16:05
    -5
    Футбольный бог вернул им долг за Ковалёвку.
    Лучше поражение и победа, чем две ничьи...)
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 17.10.2020 16:03
    -4
    Марику вернулось за Колос. Хотя в этой игре момент не простой для арбитра.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:02
    +4
    Правильно в першу лігу із такою ігрою... А Шиндера надо найти в Ужгороді і отх....ти щоб більше не грав в футбол.... P.S. Пенальты не було.
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 17.10.2020 16:01
    +4
    Левый пенальти это не вырвал
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 17.10.2020 16:09
    +6
    За уши вытащили... Гнилая победа.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 16:10
    +5
    con clusion, 17.10.2020 16:05
    Футбольный бог вернул им долг за Ковалёвку.
    Лучше поражение и победа, чем две ничьи...)
    Представляю в каком месте должен быть свисток у этого "бога" по мнению закарпатцев.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:02
    +4
    Правильно в першу лігу із такою ігрою... А Шиндера надо найти в Ужгороді і отх....ти щоб більше не грав в футбол.... P.S. Пенальты не було.
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 17.10.2020 16:01
    +4
    Левый пенальти это не вырвал
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:14
    +1
    Цей Львів із Шахтарем 1:1 зіграв
    Ссылка
    KSF
      KSF, 17.10.2020 16:21
    0
    Маркевичи умеют с судьями работать. Еще смешно , как ватные кроты за Мариуполь жопу рвут.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:21
    0
    Maks7777, 17.10.2020 16:19
    Колос да с села нагнул ДК этот история ,а с львовом шахтёр даже не помню,помнят +23 это все помнят это история
    Ну да я тоже помню як проти Колоса Шахтарю 3 пенальті дали бо гол нормально забити не могли
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 17.10.2020 16:18
    0
    Sergey Kovaleff, 17.10.2020 16:18
    Сегодня будем посмотреть...
    Я про Рух
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 17.10.2020 16:18
    0
    UZminaj, 17.10.2020 16:14
    Цей Львів із Шахтарем 1:1 зіграв
    Сегодня будем посмотреть...
    Ссылка
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