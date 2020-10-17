Сегодня, 17 октября «Мариуполь» в шестом туре УПЛ на выезде обыграл «Минай» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Artem Bondarenko (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua
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