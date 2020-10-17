6-й тур
Минай
0 : 1
Мариуполь
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Мариуполь – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Минай» не удержал ничью в матче с «Мариуполем»

  • 17.10.2020 16:47
  • 951 просмотр
  • 4 комментария
Минай – Мариуполь – 0:1. Видео гола и обзор матча
© Football.ua

Сегодня, 17 октября «Мариуполь» в шестом туре УПЛ на выезде обыграл «Минай» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Artem Bondarenko (Мариуполь).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Orel
    online
      Orel, 17.10.2020 17:31
    0
    А що Вася? Не кричав що у судді кваліфікації нуль?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 17.10.2020 16:56
    -3
    ну треба ж протягнути ФК Орендуполь в топ-6... Кротам потрібно не 6, а 12 дармових очків!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 17.10.2020 16:51
    -1
    таке лайн0 ще треба було призначити... Суддя став багатший сьогодні...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 17.10.2020 16:51
    0
    пенальки не було. якщо і було порушення т о до штрафного майданчика.... знову підсужують ахметовкій кманді.... уже все надїло.
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 17.10.2020 17:31
    0
    А що Вася? Не кричав що у судді кваліфікації нуль?
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 17.10.2020 16:51
    0
    пенальки не було. якщо і було порушення т о до штрафного майданчика.... знову підсужують ахметовкій кманді.... уже все надїло.
    Ссылка
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