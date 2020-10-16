В субботу, 17 октября, после двухнедельного перерыва «Минай» и «Мариуполь» возобновляют свои выступления в УПЛ. Дуэль этих команд в Ужгороде на стадионе «Авангард» откроет седьмой тур чемпионата Украины. Отметим, что будущее очное противостояние станет первым для соперников во всех турнирах.

Оба соперника уже длительное время не могут отпраздновать победу в Премьер-лиге. Закарпатский клуб дебютировал в УПЛ с победы и после этого в трех следующих турах набрал всего одно очко. Мариупольцы в связи с реконструкцией своего домашнего стадиона с июля проводят встречи на полях соперников. И матч против «Миная» станет для азовского клуба уже 10-м подряд гостевым. У подопечных Остапа Маркевича две победы в текущем первенстве, причем предыдущая добыта еще в 3-м туре.

С тех пор безголевой сериал «Мариуполя» продолжается в чемпионате 192 минуты. Вместе с тем, азовцы достаточно уверенно играют и в обороне, так как с 13 сентября незаменимый пока с начала чемпионата вратарь Евгений Гальчук больше одного гола за матч не пропускает. С другой стороны, в команде Василия Кобина пока не высокая результативность, и футболисты «Миная» в УПЛ больше одного гола за матч не забивают.

Для будущих соперников характерным на этом отрезке текущего чемпионата является то, что оба клуба находятся среди лидеров по количеству красных карточек. Игроки «Мариуполя» уже трижды удалялись с поля, а «Миная» - дважды. Как следствие, представитель закарпатцев Василий Пиняшко пропустит субботнюю игру. С особым настроением может выйти на поле новичок «Мариуполя» Петр Стасюк, который в прошлом сезоне выступал в первой лиге именно за «Минай». В подобной ситуации и один из самых опытных игроков «Миная» Денис Кожанов, который в свое время провел за «Мариуполь» в УПЛ 56 игр, забив 7 голов. Оба клуба во время перерыва в чемпионате готовились к следующим матчам дома, причем в составе «Мариуполя» отсутствовали несколько игроков, приглашенных в молодежную сборную Украины.

Выведет соперников на поле один из самых опытных арбитров киевлянин Евгений Арановский, для которого это будет уже 118-я игра в УПЛ. Ранее Арановский провел 13 игр с участием «Мариуполя», который четыре раза побеждал, столько же раз играл вничью и в пяти поединках уступал соперникам. Для «Миная» это первая игра в УПЛ с участием Арановского.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Попович, Матич, Маембе, Маткобожик, Меличенко, Ткачук, Сакив, Кожанов, Снижко, Шиндер, Нуриев.

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Мишнёв, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Сикан.

Дисквалификации: Пиняшко («Минай»).

17 октября, суббота