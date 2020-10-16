Историческое «Дерби делла Мадоннина» состоится в субботу вечером на миланском стадионе «Сан-Сиро», пожалуй, при самых любопытных обстоятельствах за всю его долгую и яркую историю. Начиная с 1909-го, команды провели между собой 225 официальных и 71 неофициальный поединок! Но впервые они встретятся в разгар пандемии.

«Интер» потрясла новость о положительных результатах тестов на COVID-19 у нескольких игроков, в том числе у бывшего нападающего сборной Англии Эшли Янга. Ранее в течение недели положительные тесты сдали также Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Найнгголан, Роберто Гальярдини и Йонуц Раду. Кроме того, в лазарете номинальных хозяев «Сан-Сиро» на этот матч находятся Алексис Санчес и Матиас Весино, а участие Ивана Перишича в дерби – под большим вопросом. Плюс дисквалификацию отбывает Стефано Сенси. Итого – 10 (!) футболистов, на которых не сможет рассчитывать Антонио Конте.

А теперь вспомним, что «нерадзурри» еще без этих потерь не смогли выиграть предыдущий матч чемпионата, против «Лацио». Римляне тогда из-за травмы лишились Штефана Раду уже на 16-й минуте, из-за удаления – Чиро Иммобиле на 69-й. Но сумели отыграться и свели матч вничью – 1:1. А теперь ослабленной команде предстоит сыграть принципиальнейший поединок против лидера турнирной таблицы Серии А!

Тем временем возрождающийся «Милан» Стефано Пиоли начал домашний сезон с трех побед подряд над скромными соперниками, но при этом не пропустил ни одного мяча (в воротах «Интера» в трех стартовых турах побывало 6!). И заодно одержал победы в первых раундах Лиги Европы - правда, только по пенальти прошел португальский «Риу Аве». И, таким образом, к дерби подошел с игровой практикой, в два раза превышающей оную у соперника (6 официальных матчей в сезоне против 3-х).

Да, в «Милане» также есть проблемы с больными и травмированными. Но на фоне соперника они не кажутся нерешаемыми. Два футболиста «россо-нери» подхватили COVID-19 – это Маттео Габбиа и Лео Дуарте. Анте Ребич залечивает травму локтя. Но зато Златан Ибрагимович поборол коронавирус. А он уже доказал, что даже 39 лет – это если и не расцвет футбольных талантов, то пока еще и не предел. 3 мяча в двух матчах нынешнего сезона – лучшее тому доказательство!

Ну и напоследок – о цифрах. «Милан» не может обыграть «злейшего соседа» с января 2016-го. С тех пор в 8-ми матчах «Интер» трижды сыграл вничью и одержал 5 побед, причем 4 из них – в последних 4-х матчах. Похоже, самое время «россонери» прерывать эту затянувшуюся серию. Тем более, что в официальных встречах «Интер» пока впереди – 82 победы против 76-ти. Впрочем, букмекеры считают, что даже в своем нынешнем состоянии «Интер» остается фаворитом. Но мы рискнем спрогнозировать, что на сей раз «россо-нери» победят!



Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович; Де Врей, Д'Амброзио, Коларов; Хакими, Брозович, Видаль, Барелла, Перишич; Лукаку, Мартинес.

«Милан»: Доннарумма; Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес; Кесси, Беннасер; Кастильехо, Чалханоглу, Салемакерс; Ибрагимович.

17 октября, суббота