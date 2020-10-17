Интер - Милан - 1:2. Златан оформил дубль. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Интер» 2:1 благодаря двум голам Зланатан Ибрагимовича на старте встречи.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
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Источник — Sport.ua
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