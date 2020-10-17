Златан решает. Ибрагимович забил Интеру 2 гола и вывел Милан в лидеры

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» а рамках дерби играл против «Милана» и не справился со Златаном Ибрагимовичем.
Возраст и недавний коронавирус не помешали шведу оформить победный дубль на 13 и 16 минутах поединка. «Милан» после четырех туров набрал 12 очков.
Серия A. 4-й тур
Интер - Милан 1:2
Голы: Лукаку, 29 - Ибрагимович, 13, 16
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Коларов, Хакими, Перишич, Видаль (Алексис, 83), Брозович (Эриксен, 67), Барелла, Лукаку, Лаутаро
Милан: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кессье (Тонали, 87), Беннасер, Чалханоглу, Леао (Крунич, 62), Селемекерс (Кастельехо, 62), Ибрагимович
Сампдория - Лацио 3:0
Голы: Квальярелла, 43, Ауджелио, 41, Дамсгаард, 74
Источник — Sport.ua
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