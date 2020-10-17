4-й тур
Интер Милан
1 : 2
Милан
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Златан решает. Ибрагимович забил Интеру 2 гола и вывел Милан в лидеры

Состоялся топ-матч 4-го тура Серии A

  • 17.10.2020 20:58
  • 3374 просмотра
  • 5 комментариев
Златан решает. Ибрагимович забил Интеру 2 гола и вывел Милан в лидеры
© twitter.com/acmilan

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Интер» а рамках дерби играл против «Милана» и не справился со Златаном Ибрагимовичем.

Возраст и недавний коронавирус не помешали шведу оформить победный дубль на 13 и 16 минутах поединка. «Милан» после четырех туров набрал 12 очков.

Серия A. 4-й тур

Интер - Милан 1:2
Голы: Лукаку, 29 - Ибрагимович, 13, 16

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Коларов, Хакими, Перишич, Видаль (Алексис, 83), Брозович (Эриксен, 67), Барелла, Лукаку, Лаутаро

Милан: Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кессье (Тонали, 87), Беннасер, Чалханоглу, Леао (Крунич, 62), Селемекерс (Кастельехо, 62), Ибрагимович


Сампдория - Лацио 3:0
Голы: Квальярелла, 43, Ауджелио, 41, Дамсгаард, 74

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.10.2020 22:12
    0
    в 39 лет 90-то минут отыграть нападающему в дерби и быть лучшим в составе обеих команд... думаю, такого еще не было в истории футбола. Еще собака Квальярела 37-летний как молодой шпилит в Италии вот что значит природа и чистый воздух!!!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 17.10.2020 21:45
    -1
    Думаю после окончания контракта с Миланом, можно смело предложить Ибре 5 летний контракт в Динамо. Старость этого кудесника панически боиться.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 17.10.2020 21:12
    +1
    Та ладно, разве может кому-то помешать бессимптомный вирус, тем более Ибре.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 17.10.2020 21:03
    +2
    Ібрагімба!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.10.2020 21:01
    0
    Ох уж этот интер Такой состав + огромнешая зарплата у Конте а толку 0!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 17.10.2020 21:03
    +2
    Ібрагімба!
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 17.10.2020 21:12
    +1
    Та ладно, разве может кому-то помешать бессимптомный вирус, тем более Ибре.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.10.2020 22:12
    0
    в 39 лет 90-то минут отыграть нападающему в дерби и быть лучшим в составе обеих команд... думаю, такого еще не было в истории футбола. Еще собака Квальярела 37-летний как молодой шпилит в Италии вот что значит природа и чистый воздух!!!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.10.2020 21:01
    0
    Ох уж этот интер Такой состав + огромнешая зарплата у Конте а толку 0!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности