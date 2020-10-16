Четвертый тур Серии А будет богатым топ-матчи. Конечно, миланское дерби стоит особняком, но программу четвертого тура будет открывать еще один очень интересный, особенно для украинских любителей футбола, поединок – «Аталанта» Руслана Малиновского едет в гости к «Наполи».

Неаполитанский клуб был в центре внимания на протяжении всей 2-недельной паузы на матчи сборных. В предыдущем туре власти региона Кампания запретили команде Дженнаро Гаттузо ехать в гости к «Ювентусу» из-за двух позитивных тестов на коронавирус в команде.

В итоге Федерация футбола Италии не только влепила «Наполи» техническое поражение 0:3, но и дополнительно оштрафовала клуб на одно очко. Правомерность такого решения у многих вызывает очень большие вопросы, сам «Наполи» планирует подавать апелляции во все возможные инстанции, поэтому, уже сейчас понятно, что эта история затянется на недели, если не месяцы.

Что касается «Аталанты», то команда Руслана Малиновского, наряду с «Миланом», пока что идет без потерь. При чем уровень соперников у команды Джан Пьеро Гасперини был повыше – например, во втором туре на выезде был разгромлен «Лацио» - 4:1. В целом в трех турах «Аталанта» забила уже 13 голов – бергамаски продолжают бить рекорды результативности и влюблять в себя всю футбольную Европу.

«Наполи» на старте сезона также выглядел очень неплохо. До матча с «Ювентусом» подопечные Дженнаро Гаттузо очков также не теряли: выездная победа 2:0 над «Пармо» и домашний разгром 6:0 «Дженоа». Очевидно, что встречаются две команды, которые до паузы на матчи сборных были в отличной форме. Хотя эта самая пауза всегда заметно смешивает карты.

Кадровая ситуация в «Наполи» за время паузы стала лучше, хотя лидер команды, Лоренцо Инсинье, восстановиться не успел. Также с «Аталантой» не сыграют Петр Зелиньски и Элиф Элмас. Что касается гостей, то по-прежнему травмирован основной вратарь Пьерлуиджи Голлини. Также серьезную травму получил центральный защитник Маттиа Кальдара, который вылетел на три месяца.

Итальянские СМИ прогнозируют появление в основе «Аталанты» на матч Руслана Малиновского. Не в последнюю очередь это связано с тем, что украинский хавбек из-за перебора карточек пропускал матч с Испанией и досрочно вернулся в расположение клуба.

Букмекеры считают шансы команд в предстоящем матче практически равными. Коэффициент на победу «Наполи» - 2,55, на «Аталанту» - 2,7. Вероятность ничьи – 3,9.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай – Фабиан Руис, Бакайоко – Политано, Мертенс, Лосано – Осимхен

«Аталанта»: Спорьелло – Толой, Паломино, Джимсити – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес, Малиновский – Сапата

17 октября, суббота