4-й тур
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи неожиданно разгромил Аталанту. Малиновский вышел на замену

В матче 4-го тура команда Гасперини пропустила 4 гола

  • 17.10.2020 17:53
  • 3127 просмотров
  • 3 комментария
Наполи неожиданно разгромил Аталанту. Малиновский вышел на замену
© twitter.com/sscnapoli

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде неожиданно крупно уступила «Наполи», проиграв 1:4. Команда Джан Пьеро Гасперини провалила первый тайм, пропустив 4 гола.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 63-й минуте, однако исправить ситуацию не сумел.

Серия A. 4-й тур.

Наполи - Аталанта 4:1
Голы: Лосано, 23, 27, Политано, 30, Осимхен, 43 - Ламмерс, 69

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.10.2020 18:06
    0
    Сильно выступили. Надеюсь на четверг им этого запала тоже хватит, а Аталанта оправится и пройдет датчан.
    Ссылка
    slafko
      slafko, 17.10.2020 18:03
    +3
    Радует хотя бы то, что при Малиновском на поле Аталанта +1.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:58
    +3
    По теории вероятности это когда то произошло бы
    Ссылка
    slafko
      slafko, 17.10.2020 18:03
    +3
    Радует хотя бы то, что при Малиновском на поле Аталанта +1.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 17:58
    +3
    По теории вероятности это когда то произошло бы
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.10.2020 18:06
    0
    Сильно выступили. Надеюсь на четверг им этого запала тоже хватит, а Аталанта оправится и пройдет датчан.
    Ссылка
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